Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

27,90 EUR +1,82% (26.05.2023, 12:51)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Russland geprüft. (26.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS).Das Unternehmen habe gestern den Bericht für das erste Quartal 2023 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Wie erwartet seien die Zahlen der ersten drei Monate wenig ereignisreich gewesen. Die Gesamtleistung der Periode habe bei 54 Mio. Euro und erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert von 81 Mio. Euro gelegen. Erfreulich hierin sei jedoch gewesen, dass die Gesamtleistung des Hotel-Segments mit einem Anstieg von 6,7 Mio. Euro auf 15,7 Mio. Euro eine deutliche Erholung von der Corona-Krise aufweise. Die Umsatzerlöse hätten bei nahezu 18 Mio. Euro gelegen, während die Bestandsveränderung einen Wertbeitrag von 5,6 Mio. Euro geleistet habe. Der Aufwand für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen habe sich auf 14,5 Mio. Euro (1Q 2022: 19,4 Mio. Euro) und der Personalaufwand sank von 8,7 Mio. Euro auf 7,3 Mio. Euro belaufen. Alles in allem habe das operative Ergebnis auf EBIT-Basis mit 4,1 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 9,0 Mio. Euro gelegen. Mit einem leicht verbesserten Finanzergebnis, welches von -3,7 Mio. Euro auf -3,1 Mio. Euro reduziert worden sei, habe das Vorsteuerergebnis bei 1,1 Mio. Euro gelegen.Während das erste Quartal wenig ereignisreich gewesen sei und nach Meinung von SRC Research auch nicht besonders aussagekräftig für das Gesamtjahr sei, habe das Unternehmen mit der erfolgreichen Vermietung von rund zwei Drittel des Timber Pioneer überzeugen können, was auch die größte Vermietung im ersten Quartal im Markt Frankfurt darstelle. Wie bereits im Update vom 5. April beschrieben, habe UBM hier einen Mietvertrag über 12 Jahre für knapp 10 Tausend qm des 8-stöckigen Hochhaus erzielen können. Mieter des im Herzen des Frankfurter Europaviertels gelegenen Objekts sei hierbei die führende Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal Investment. Außerdem habe das Unternehmen gestern bekannt gegeben, dass in der vergangenen Woche ein LOI für die restliche Fläche des Objekts unterzeichnet worden sei und von einer Vertragsunterzeichnung noch vor der Sommerpause ausgegangen werde. Hinsichtlich eines Verkaufs des Objekts gehe SRC Research jedoch nicht von entsprechenden News im laufenden Jahr aus. Die Übergabe an die Mieter erfolge auch erst im zweiten Quartal 2024. Ebenfalls habe das Unternehmen mit der weiterhin sehr soliden Bilanz überzeugen können. Die Eigenkapitalquote liege mit 31,6% weiterhin im Zielkorridor zwischen 30% und 35% und berücksichtige bereits die Rückzahlung der Hybridanleihe in 1Q, welche aus dem Cash bedient worden sei. Die Cash-Position belaufe sich auf 250 Mio. Euro, was ebenfalls ein komfortables Niveau sei und nochmals vom Closing des F.A.Z-Towers und der Baugenehmigung für die Baubergerstraße profitiere.Auch wenn die Gesellschaft verständlicherweise noch keine Guidance für das Gesamtjahr veröffentlicht habe, behalte SRC Research weiterhin seine bisherigen GuV-Schätzung bei und gehe von einem deutlich relevanteren zweiten Halbjahr aus. Die Pipeline der Gesellschaft mit dem klaren Fokus auf Holz-Hybrid-Bauweise sei weiterhin sehr attraktiv und SRC Research erwarte eine entsprechend hohe Nachfrage nach den Projekten der UBM nachdem der Transaktionsmarkt wieder Fahrt aufgenommen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBM Development-Aktie:Tradegate-Aktienkurs UBM Development-Aktie:27,70 EUR -6,73% (26.05.2023, 22:26)