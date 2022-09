Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze UBM Development-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

28,95 EUR -6,91% (23.09.2022, 22:27)



Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

29,20 EUR -5,81% (23.09.2022, 17:28)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Russland geprüft. (26.09.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS) weiterhin mit dem Votum "kaufen" ein.Die Eigenkapitalquote liege nach wie vor am oberen Ende der Zielspanne von 30 bis 35%. Die vorhandene Liquidität in Höhe von EUR 344 Mio. lasse eine gewisse Flexibilität zu, allerdings würden in H2 2022 und GJ 2023 rund EUR 200 Mio. an Anleihen fällig, welche nach Ansicht der Analysten teilweise mit dem vorhandenen Kapitalpolster zurückgezahlt werden könnten, falls sich die Finanzierungsbedingungen nicht verbessern würden.Auch UBM sei von den jüngsten Entwicklungen, wie steigenden Zinssätzen und Unsicherheiten, die zu einem geringeren Transaktionsvolumen geführt hätten, nicht verschont geblieben. Die Halbjahresergebnisse seien im Vergleich zum Vorjahr deutlich rückläufig gewesen und in der veröffentlichten Jahresprognose werde ein EBT von EUR 38-42 Mio. erwartet, ein Niveau, das zuletzt im Jahr 2016 erreicht worden sei und um ein Drittel geringer sei als im Vorjahr. Gegenwärtig habe das Unternehmen aktive Projekte im Umfang von EUR 320 Mio., wobei EUR 40 Mio. in H2 gestartet werden sollten.Die Baukosten hätten sich trotz des angespannten Marktumfelds in letzter Zeit zu stabilisieren begonnen, mit leichten monatlichen Rückgängen im Zeitraum von Juni bis August. Auch die Holzpreise, welche für UBM relevant seien, da sich ein zunehmender Anteil der Pipeline in Richtung Holzhybridbauweise verlagere, hätten sich wieder auf ein erträgliches Niveau eingependelt, was den Druck auf die künftigen Projektentwicklungsmargen verringere, sofern die Nachfrage weiterhin ausreichend vorhanden sei.Einer der Hauptgründe für die schwächere Performance sei der Rückgang des Transaktionsvolumens, das zu geringeren Veräußerungen als zuvor erwartet geführt habe. Dies schlage sich nicht nur in geringeren Käufen von Wohnimmobilien nieder, da aufgrund höherer Zinsen die Leistbarkeit und damit die Nachfrage gesunken sei, sondern auch bei gewerblichen Projekten, da die Investoren in Zeiten größerer Unsicherheit ihre Entscheidungen aufschieben würden. Aus diesem Grund habe UBM die erwartete Veräußerung bestimmter Objekte, wie z.B. Timber Pioneer (Abschluss: Q2 23), verschoben, was sich folglich auf die Ergebnisse auswirke.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der RBI, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung, senken jedoch ihr Kursziel deutlich von EUR 49,00 auf EUR 37,50 je Aktie, da das steigende Zinsumfeld, das geringere Transaktionsvolumen und die Inflation bei den Inputkosten zu deutlichen Belastungen führen, weshalb die aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2022 um rund 30% unter den Markterwartungen und jenen zu Beginn des Jahres liegt. Allerdings könnte es einen gewissen Lichtblick geben, denn die Baukosten scheinen sich allmählich zu stabilisieren und auch der Holzpreis, der für die Holzhybridbauprojekte von UBM eine wichtige Rolle spielt, ist nach mehreren Ausschlägen in den letzten Jahren wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zurückgekehrt, so die Analysten der RBI. Die kommenden Monate würden zweifellos eine Herausforderung darstellen und es sei unklar, wann eine Besserung der Bedingungen vorhersehbar werde. Gegenüber anderen Projektentwicklern sollte UBM jedoch relativ gut gerüstet sein, um die Krise - aufgrund der hohen Liquidität und soliden Kapitalisierung - zu überstehen. (Analyse vom 26.09.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.