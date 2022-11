Tradegate-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Russland geprüft. (24.11.2022/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Das Unternehmen sei Entwickler und Bestandshalter von hochwertigen Immobilien, hauptsächlich im Wohn- und Bürosektor mit einem Fokus auf "green and smart buildings" in den Kernmärkten Österreich und Deutschland, in welchen derzeit über 90% der Aktivitäten lägen.Das Unternehmen habe heute den Bericht für die ersten neun Monate veröffentlicht. Auch wenn das dritte Quartal hinsichtlich des Vorsteuerergebnisses eher neutral verlaufen sei, würden die Aktienanalysten von SRC Research weiterhin davon ausgehen, dass die Gesellschaft die Gesamtjahresprognose mit einem stärkeren Schlussquartal weiterhin erreichen könne. Die Produktionsleistung der ersten drei Quartale habe sich auf 320 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 340 Mio. Euro belaufen. Die Umsatzerlöse hätten bei 115 Mio. Euro gelegen. Alles in allem habe das Vorsteuerergebnis bei 16,6 Mio. Euro gelegen, während der Nettogewinn nach Minderheiten 7,5 Mio. Euro betragen habe. Das Ergebnis je Aktie habe 1,00 Euro entsprochen.Ein Blick auf die Bilanz zeige deutlich auf, dass das Unternehmen weiterhin in einer sehr soliden Position sei. Nach der Rückzahlung der restlichen 80,5 Mio. Euro der 2022 Anleihe im Oktober sei das Fälligkeitenprofil der Gesellschaft mit 120 Mio. Euro im November 2023 und keiner Fälligkeit in 2024 sehr übersichtlich. Die Eigenkapitalposition sei ebenfalls mit einer Eigenkapitalquote von 33,4% sehr solide. Zusammen mit einer sehr komfortablen Cash Position in Höhe von 358 Mio. Euro zum Stichtag ermögliche dies der Gesellschaft rasch auf sich ergebende Möglichkeiten aufgrund von in Schieflage geratener Mitbewerber zu reagieren und davon zu profitieren, wie bereits mit dem Ankauf eines Projekts im Medienhafen Düsseldorf im September geschehen würden.Nachdem das dritte Quartal keinen nennenswerten Beitrag zum EBT habe leisten können, hänge das Erreichen der Gesamtjahresprognose im Korridor von 38 Mio. Euro bis 42 Mio. Euro nunmehr von einem starken vierten Quartal ab. Genauer gesagt komme es hier auf das Timing des Closings des F.A.Z. Towers und der Erteilung der Genehmigung für das Baubergerstrasse Projekt an. Auch wenn das Management dies als "Fotofinish" sehe, würden die Aktienanalysten von SRC Research ihre Prognose eines EBT von nahezu 42 Mio. Euro für das Gesamtjahr aufrechtbehalten. Hinsichtlich des mittel- bis langfristigen Ausblicks würden die Aktienanalysten von SRC Research auch weiterhin optimistisch bleiben. Sie würden davon ausgehen, dass UBM aufgrund der beschriebenen Firepower einer der Profiteur der derzeitigen Mietbedingungen sein könne und außerdem von seiner Pipeline profitieren werde, welche bereits nahezu zur Hälfte aus Holzbauprojekten bestehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze UBM Development-Aktie: