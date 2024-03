6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze UBM Development-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

21,10 EUR +2,43% (11.03.2024, 22:26)



Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

20,10 EUR -4,74% (12.03.2024, 14:48)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



UBM Development (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS) ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green and Smart Building in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. (12.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Philip Hettich, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.UBM Development habe vorläufige Ergebnisse für GJ 23 veröffentlicht. Das Unternehmen erwarte nun einen Vorsteuerverlust von EUR -39 Mio., nach EUR -17 Mio. in den ersten neun Monaten des GJ 23. Dies liege deutlich unter den Schätzungen der Analysten der RBI von EUR -28 Mio. Die Hauptgründe seien negative Neubewertungseffekte von EUR -70 Mio. (Q4 23 ca. EUR -53 Mio.) sowie ausbleibende Projektverkäufe. Allerdings möchten die Analysten der RBI darauf hinweisen, dass Neubewertungseffekte nicht zahlungswirksam seien und somit die Liquiditätssituation nicht beeinflussen würden.UBM Development habe das Jahr mit liquiden Mitteln in Höhe von EUR 151,5 Mio. abgeschlossen, was ungefähr den Schätzungen der Analysten der RBI von EUR 156 Mio. entsprochen habe. Im Vergleich zu Ende Q3 (EUR 253 Mio.) hätten sich die Cash-Bestände hauptsächlich aufgrund eines Abflusses von EUR 91 Mio. zur Rückzahlung einer Unternehmensanleihe verringert. Darüber hinaus habe UBM ihren 33,57% Anteil am Palais Hansen an die Wiener Städtische verkauft. Gleichzeitig habe UBM jedoch einen 25% Anteil am Büroentwicklungsprojekt "Central Hub" (ca. 50.000 m² Bruttogeschossfläche) in Wien erworben, was nach Ansicht der Analysten der RBI die Erlöse aus dem oben genannten Verkauf des Palais Hansen in etwa ausgeglichen habe.Die Analysten der RBI seien weiterhin der Ansicht, dass die aktuelle Liquiditätslage dem Unternehmen ausreichend Spielraum biete, um auf eine mögliche Erholung des Investitionsmarktes in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu warten, da bis Ende 2025 keine Anleihen fällig würden. Danach könnte jedoch der Druck Immobilien zu verkaufen steigen.In Bezug auf die Verschuldung sei die Eigenkapitalquote von UBM Development im Vergleich zu Q3 23 unverändert bei 30% (GJ 22: 34,5%) geblieben.UBM Development werde die endgültigen Zahlen für GJ 23 am 11. April 2024 vorlegen. Die Analysten der RBI würden mit diesen auf Neuigkeiten bezüglich des Vermietungs- und Verkaufsfortschritts des Timber Pioneer in Frankfurt hoffen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.