Börsenplätze UBM Development-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

33,40 EUR -1,76% (24.08.2022, 22:02)



Wiener Börse-Aktienkurs UBM Development-Aktie:

33,30 EUR -1,19% (25.08.2022, 09:04)



ISIN UBM Development-Aktie:

AT0000815402



WKN UBM Development-Aktie:

852735



Ticker-Symbol UBM Development-Aktie:

2U2



Wiener Börse-Symbol UBM Development-Aktie:

UBS



Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Russland geprüft. (25.08.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS) unter die Lupe.Die jüngsten Marktentwicklungen mit steigenden Zinsen, höheren Baukosten und Unsicherheiten, die zu geringeren Transaktionsvolumina geführt hätten, seien auch an UBM nicht spurlos vorübergegangen. Das Unternehmen habe im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang auf EUR 55 Mio. verzeichnet (Q2 21 EUR 105 Mio., RBIe EUR 54 Mio.), was zu einem Rückgang des Bruttoergebnisses auf EUR 14 Mio. geführt habe, das damit leicht unter dem RBIe von EUR 16 Mio. gelegen habe. Das EBITDA habe sich auf EUR 6,2 Mio. belaufen, unterstützt durch ein besseres Ergebnis aus Joint Ventures (EUR 9,9 Mio.), das durch höhere Personalkosten (Q2 21 EUR 8,7 Mio., Q2 22 EUR 9,9 Mio.) leicht kompensiert worden sei. Aufgrund des starken Finanzergebnisses, das durch einen hohen positiven Finanzertrag in Höhe von EUR 12 Mio. aus dem Verkauf der Tochtergesellschaft Alba getragen worden sei, habe sich das EBT und der Nettogewinn auf EUR 11 Mio. belaufen.Aufgrund des aktuellen Marktumfelds mit einem von Unsicherheit geprägten Stillstand bei Transaktionen, die beispielsweise in Deutschland um 65% bis 90% eingebrochen seien, habe das Unternehmen einen EBT-Ausblick für das Geschäftsjahr 22 in Höhe von EUR 38 bis 42 Mio. veröffentlicht. Dies liege deutlich unter den aktuellen Konsens- und RBI-Schätzungen von rund EUR 60 Mio. und sei darauf zurückzuführen, dass sich UBM von mehreren geplanten Transaktionen zurückgezogen habe. Die Entwicklungspipeline bleibe mit EUR 2,1 Mrd. auf einem ähnlichen Niveau wie in den vorangegangenen Quartalen.Die Bilanz von UBM stehe mit einer Eigenkapitalquote von EUR 34,6% am oberen Ende der Prognosespanne und einer Cash-Position von EUR 344 Mio. weiterhin auf einem soliden Fundament, sodass UBM über ein ordentliches Polster für das aktuelle Umfeld verfügen sollte.In Anbetracht der deutlichen Unterschreitung des Ausblicks im Vergleich zum Konsens und zu unseren Schätzungen sehen wir die Ergebnisse als negativ, so die Analysten der RBI. Der Aktienkurs habe in Erwartung eines schwierigeren Handelsumfelds im bisherigen Jahresverlauf um 24% korrigiert.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von UBM Development lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 25.08.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.