Kurzprofil UBM Development AG:



Die strategische Ausrichtung des UBM-Konzerns (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS) wandelte sich seit dem Beginn der 90er Jahre massiv. So ist sie heute von einer Dynamik geprägt, die es ermöglicht, geografische wie auch operative Grenzen wertorientiert zu überschreiten. Die UBM ist ein international agierender Spezialist in allen Fragen der Immobilienentwicklung und -verwaltung.



Neben Österreich werden nach mehr als 20-jähriger Erfahrung und vielen erfolgreich realisierten Projekten verstärkt die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE-Staaten) als Heimatmarkt gesehen. Als Vorreiter war die UBM schon lange vor der Erweiterung der Europäischen Union in der Tschechischen Republik, Polen, Ungarn und der Slowakei tätig.



Ausgehend von den Hauptstädten dieser Länder wurde dieser Aktionsraum ständig erweitert und Projekte in Städten wie Krakau oder Kattowitz in Polen oder Pilsen in der Tschechischen Republik entwickelt. Generell werden der Ausweitung der Marktpräsenz keine geografischen Wachstumsgrenzen gesetzt und dadurch permanent neue Marktchancen, wie derzeit in Kroatien, Italien und Rumänien und in Russland geprüft. (03.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UBM Development-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oliver Simkovic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der UBM Development AG (ISIN: AT0000815402, WKN: 852735, Ticker-Symbol: 2U2, Wiener Börse-Symbol: UBS).Unter den gegebenen Umständen erwarte der Analyst weiterhin solide Ergebnisse und eine anhaltend gute Liquiditätslage, da für das Geschäftsjahr 2023 ein signifikanter Zugewinn aus der Baugenehmigung für das Projekt Baubergerstraße erwartet werde und die Übergabe des FAZ-Turms in Frankfurt abgeschlossen werden sollte, was nach Schätzung des Analysten mit einem Mittelzufluss von rund EUR 100 Mio. einhergehen dürfte. In diesem Jahr rechne er jedoch nicht mit wesentlichen Projektverkäufen.Das Transaktionsvolumen sei in Deutschland im Jahr 2022 um 41% gesunken, was vor allem auf die großen Städte zurückzuführen sei. Das liege vor allem daran, dass die institutionellen Anleger vorsichtiger gewesen seien und sich angesichts der Zinsentwicklung auch mehr Möglichkeiten in anderen Anlageklassen geboten hätten. Österreich habe mit einem Rückgang von nur 14% gegenüber dem Vorjahr deutlich besser abgeschnitten. Der Analyst erwarte, dass dieses Umfeld mindestens bis H2 2023 andauern könnte.Da sich die Rentabilität der Projektentwicklungen verschlechtere und die Nachfrage unsicher bleibe, erwarte der Analyst eine Verlangsamung neuer Entwicklungsprojekte des Konzerns. Der Projektverkauf könnte, bei entsprechenden Marktbedingungen, die Einnahmen stützen, wie es bereits in den Pandemiejahren der Fall gewesen sei.UBM habe zum Jahresende 2022 über eine Liquiditätsposition von EUR 324 Mio. verfügt, was deutlich über dem Zehn-Jahres Medianwert von rund EUR 100 Mio. liege. Die Eigenkapitalquote liege, trotz eines Anstiegs der Nettoverschuldung von EUR 423 Mio. zu Jahresende 2021 auf knapp unter EUR 500 Mio. in 2022, weiterhin im Zielbereich von 30 bis 35%. Im November dieses Jahres müsse das Unternehmen eine Anleihe in Höhe von EUR 120 Mio. zurückzahlen, während 2024 keine Rückzahlungen fällig würden. Die Finanzlage sei aus Sicht des Analysten grundsätzlich solide und biete ein gewisses Kapitalpolster.Die Aktie habe sich in den letzten Monaten von den Tiefständen des vergangenen Jahres mit einem Kursanstieg von rund 38% bereits wieder deutlich erholt. Vor dem Hintergrund schwieriger Rahmenbedingungen auf dem Immobilienmarkt und des Mangels an Transaktionen sehe der Analyst nach wie vor Herausforderungen für Projektentwickler, die seines Erachtens das weitere Kurspotenzial der Aktie begrenzen würden. Eine Erholung bei den Transaktionen würde ein Aufwärtspotenzial bieten. Sollten die derzeitigen Umstände jedoch auch bis 2024 anhalten, bestehe ein gewisses Risiko für die aktuellen Prognosen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.