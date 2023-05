Börsenplätze Tyson Foods-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tyson Foods-Aktie:

46,885 EUR -14,88% (08.05.2023, 16:46)



NYSE-Aktienkurs Tyson Foods-Aktie:

52,58 USD -13,36% (08.05.2023, 16:30)



ISIN Tyson Foods-Aktie:

US9024941034



WKN Tyson Foods-Aktie:

870625



Ticker-Symbol Tyson Foods-Aktie Deutschland:

TF7A



NYSE-Symbol Tyson Foods-Aktie:

TSN



Kurzprofil Tyson Foods:



Tyson Foods, Inc. (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Ticker-Symbol: TF7A, NYSE-Symbol: TSN) ist ein US-Nahrungsmittelkonzern, der auf Verarbeitung und Vermarktung von Fleisch- und Fertigprodukten spezialisiert ist. Der Konzern produziert, vertreibt und vermarktet hochwertige proteinbasierte Frisch- und Gefrierfleischprodukte sowie Fertiggerichte und bietet diese zusammen mit inhärenten Dienstleistungen seinen Kunden an. (08.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tyson Foods-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tyson Foods Inc. (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Ticker-Symbol: TF7A, NYSE-Symbol: TSN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der größte amerikanische Fleischproduzent habe am Montag die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Infolgedessen sei die Aktie mit einem zweistelligen Minus in den Handel gestartet und notiere wieder deutlich unter der 60-Dollar-Marke. Die neue Prognose liege sogar noch unter den pessimistischsten Analystenschätzungen.Das Unternehmen habe angegeben, dass es nun einen Umsatz von 53 bis 54 Milliarden Dollar für dieses Jahr erwarte, was deutlich unter der bisherigen Prognose von 55 bis 57 Milliarden Dollar liege. Damit liege die neue Prognose sogar noch unter der niedrigsten Schätzung von allen Analysten, die Bloomberg befragt habe.Tyson und andere Fleischproduzenten seien von Rekordkosten für Rinder und erhöhten Tierfutterpreisen betroffen, während die Verbraucher aufgrund der hohen Inflation zu billigeren Lebensmitteln wechseln würden.Die Prognosesenkung sei ein Schlag ins Gesicht für Tyson-Aktionäre. Besserung bei den Margen scheine zudem nicht in Sicht.Anleger sollten deshalb Abstand halten, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link