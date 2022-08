Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (31.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elon Musk lege mit neuen Argumenten beim Versuch nach, seine rund 44 Milliarden Dollar (43,9 Milliarden Euro) teure Übernahme des Online-Dienstes Twitter abzublasen. Dabei bringe der Tesla-Chef die jüngst bekannt gewordenen Anschuldigungen eines Whistleblowers ins Spiel, der Twitter unter anderem mangelnden Schutz von Nutzerdaten und andere Sicherheitsschwächen vorwerfe.Aufgrund dieser "ungeheuerlichen" Mängel sei Musks Kaufangebot für Twitter als ungültig einzustufen, hätten seine Anwälte in einem am Dienstag per Börsenmitteilung veröffentlichten Brief an das Unternehmen geschrieben.Musk erweitere damit seine zentralen Argumente beim Bemühen, aus der im April vereinbarten Twitter-Übernahme auszusteigen. Bislang habe der Tech-Milliardär sich auf angebliche Falschangaben des Unternehmens zur Anzahl von Fake-Accounts gestützt. Musk und Twitter lägen im Rechtsstreit, der Konzern wolle den Deal vor Gericht durchsetzen. Im Oktober solle bei einem Prozess in Delaware geklärt werden, wie es weitergehe. Bei dem Whistleblower handle es sich um Peiter Zatko, den Ex-Sicherheitschef von Twitter. Er sei im Januar gefeuert worden und habe später eine Beschwerde bei der US-Börsenaufsicht eingereicht.Twitter habe umgehend mit einem eigenen Anwaltsschreiben reagiert, in dem es Musks neue Einwände gegen die vereinbarte Übernahme als "unwirksam und "ungerechtfertigt" bezeichnet habe. Musks Argumentation basiere ausschließlich auf Angaben einer dritten Partei, die von Ungereimtheiten und Ungenauigkeiten durchsetzt seien und bei denen wichtige Zusammenhänge fehlten. Der Finanzdienst Bloomberg habe am Dienstag zudem unter Berufung auf versiegelte Gerichtsunterlagen berichtet, dass Musk beantragt habe, den Prozess in den November zu verschieben. Eigentlich sollten die Verhandlungen am 17. Oktober beginnen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: