Börsenplätze Twitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

34,045 EUR +0,28% (13.07.2022, 08:29)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

33,62 EUR +0,42% (12.07.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

34,06 USD +4,32% (12.07.2022, 22:04)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (13.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Twitter fordere von Tech-Milliardär Elon Musk vor Gericht, die vereinbarte Übernahme des Online-Dienstes umzusetzen. Dafür habe der Online-Dienst wie angekündigt eine Klage im Bundesstaat Delaware eingereicht, wie Verwaltungsratschef Bret Taylor am Dienstag mitgeteilt habe. Das zuständige Gericht könne den Vollzug einer Übernahme anordnen. Das verlange Twitter auch ausdrücklich in der gut 60-seitigen Klageschrift, die von US-Medien veröffentlicht worden sei.Musk habe am Freitag mitgeteilt, dass er von der Vereinbarung zum Kauf von Twitter für rund 44 Milliarden Dollar zurücktrete. Zur Begründung habe er auf seine bisher nicht belegten Behauptungen verwiesen, dass es auf Twitter deutlich mehr Fake-Accounts gebe als die vom Unternehmen stets genannte Schätzung von weniger als fünf Prozent. Seine Anwälte hätten unter anderem angeführt, Twitter sei seiner Pflicht aus dem Vertrag nicht nachgekommen, Musk den nötigen Datenzugang zur Überprüfung der Zahlen bereitzustellen. Twitter habe dies zurückgewiesen und Musks Rückzieher als "ungültig und unrechtmäßig" bezeichnet.Einen Tag später hätten Twitters Anwälte in der Klageschrift nun nachgelegt: Musk glaube wohl, dass er es sich erlauben könne, von einem geschlossenen Vertrag einfach so zurückzutreten, das Unternehmen zu verunglimpfen, dessen Geschäft durcheinanderzubringen und Werte von Aktionären zu zerstören. "Musks Verhalten bestätigt, dass er aus dem verbindlichen Vertrag, den er unterschrieben hat, rauskommen und Twitter dabei schaden will", heiße es in dem Dokument.Twitter führe Musks Vorgehen auf den Abschwung am Aktienmarkt zurück, durch den sowohl der Wert von Twitter als auch Musks Vermögen geschrumpft sei. Die Kaufvereinbarung halte aber fest, dass eine solche Entwicklung ein von Musk zu tragendes Risiko und kein Grund für einen Ausstieg sei.Der Verwaltungsrat des Online-Dienstes habe sich zunächst gegen Musks Gebot von 54,20 Dollar je Aktie gesperrt, es dann aber doch akzeptiert. Als Nächstes sollten in den kommenden Monaten die Aktionäre über den Verkauf ihrer Anteile an Musk abstimmen. Musks Preis wäre für viele von ihnen ein guter Deal: Die Aktie sei am Dienstag nach einem Plus von über vier Prozent bei gut 34 Dollar aus dem US-Handel gegangen.Das zermürbende Hickhack um den Deal hinterlässt deutliche Spuren bei dem Kurznachrichtendienst, weshalb sich Anleger weiterhin von den Papieren fernhalten sollten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Twitter-Aktie. Auch Tesla habe zuletzt wieder Federn lassen müssen. Das Papier sei am Dienstag unter die wichtige 700-Dollar-Marke zurückgerutscht. Langfristig würden die Aussichten hier zwar gut bleiben, der charttechnische Befreiungsschlag lasse aber weiter auf sich warten. (Analyse vom 13.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link