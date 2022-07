XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

38,50 EUR -1,29% (22.07.2022, 16:43)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

39,43 USD -0,23% (22.07.2022, 16:47)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (22.07.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Twitter fällt vorbörslich nach Q2-Ergebnissen - AktiennewsTwitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) hat heute vor der Eröffnung der Wall Street die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht, so die Experten von XTB.Das Social-Media-Unternehmen habe einen bereinigten Verlust pro Aktie von 0,08 USD gemeldet, während der Markt einen Gewinn pro Aktie von 0,14 USD erwartet habe. Der Umsatz habe mit 1,18 Mrd. USD ebenfalls unter den Erwartungen von 1,32 Mrd. USD gelegen. Allerdings habe das Unternehmen eine kleine Steigerung der Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAU) gemeldet. Twitter habe einen durchschnittlichen monetarisierbaren DAU von 237,8 Mio. im 2. Quartal 2022 (Erwartung 237,5 Mio.) gemeldet.Twitter habe erklärt, dass seine Einnahmen durch das aktuelle makroökonomische Umfeld negativ beeinflusst worden seien. Eine ähnliche Erklärung sei von Snap für seine schlechte Leistung und seinen Ausblick gegeben worden, und es sei ein wachsendes Thema unter Tech-Unternehmen in den Quartalsberichten. Twitter habe auch gesagt, dass seine Einnahmen durch die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Deal mit Elon Musk beeinträchtigt worden seien. Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es aufgrund der anstehenden Übernahme keine Telefonkonferenz abhalten oder eine Finanzprognose abgeben werde.Twitter (TWTR.US) notiere aktuell um etwa 2% niedriger, nachdem die Ergebnisse und Umsätze verfehlt worden seien. Das Fehlen einer Prognose sei ebenfalls entmutigend. Die Aktie werde derzeit bei 38,70 USD gehandelt, am unteren Ende einer kurzfristigen Unterstützungszone. Ein Rückgang darunter würde den Weg für einen Test der Unterstützung bei 37 USD ebnen. (Quelle: xStation 5)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:38,475 EUR -0,70% (22.07.2022, 16:47)