Börsenplätze Twitter-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

33,70 EUR -6,97% (11.07.2022, 09:53)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

33,795 EUR -7,44% (11.07.2022, 09:38)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,81 USD -5,10% (08.07.2022, 22:04)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (11.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Ob Elon Musk am Ende wirklich vom Kaufvertrag zurücktreten könne oder der Multi-Milliardär Twitter übernehmen müsse, werde nun ein Gericht im US-Bundesstaat Delaware klären. Die Chancen des Social-Media-Konzerns stünden nicht schlecht – auf die Twitter-Aktionäre dürften dennoch Monate der Ungewissheit zukommen.Musks Anwälte hätten den Rückzieher am Freitag mit angeblich unzureichenden Informationen zur Zahl der Fake-Accounts bei dem Kurznachrichtendienst begründet. Twitter habe gekontert, man halte daran fest, den Verkauf zum vereinbarten Preis abzuschließen. Doch auch wenn Experten die Firma im Rechtsstreit in einer besseren Position sähen, bleibe unklar, ob man den reichsten Menschen der Welt zu einer Übernahme zwingen möchte, die er nicht wolle.Musk müsste für einen Erfolg nachweisen, dass Twitter so gravierende Informationen für den Nachweis von Fake-Accounts unterschlagen habe, dass der Deal zu den vereinbarten Konditionen nicht mehr tragbar sei. Der Streit käme vor den Delaware Chancery Court.Dass überhaupt versucht werde, Übernahmen in dieser Größenordnung abzublasen, passiere selten, komme aber vor. So LVMH im Jahr 2020 die Übernahme von Tiffany unter Verweis auf Geschäftseinbrüche in der Corona-Pandemie absagen. Der Rechtsstreit habe damit geendet, dass Tiffany ein niedrigeres Gebot von 131,5 Dollar pro Aktie statt der ursprünglichen 135 Dollar akzeptiert habe. In einem seltenen Fall, in dem es den Rückzieher eines Käufers gebilligt habe, habe es dem Gesundheitskonzern Fresenius 2018 erlaubt, die Übernahme der Pharmafirma Akorn abzusagen.Musk und Twitter hätten eine Strafe von einer Milliarde Dollar vereinbart, falls eine Partei den Deal nicht umsetzen könne. Dabei gehe es aber eher um Probleme wie eine gescheiterte Finanzierung.In jedem Fall hinterlasse das zermürbende Hickhack um den Deal deutliche Spuren bei dem Kurznachrichtendienst, weshalb sich Anleger weiterhin von den Papieren fernhalten sollten. Die Twitter-Aktie sackte im nachbörslichen Handel am Freitag um rund fünf Prozent ab und notiert auch am Montag vorbörslich mit 4,8 Prozent im Minus, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link