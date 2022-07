XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

35,92 EUR +6,84% (13.07.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,75 USD +7,90% (13.07.2022, 22:04)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (13.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk habe die Übernahme von Twitter endgültig abgeblasen und die Aktie zu Fall gebracht. Der Kurznachrichtendienst wolle nun gerichtlich dagegen vorgehen, Ausgang offen. Klar sei: Hindenburg Research, ein Shortseller, der v.a. das Start-up Nikola unter Druck gesetzt habe, sehe darin eine Chance. Wie der Leerverkäufer am Mittwoch ausgerechnet auf Twitter bekanntgegeben habe, halte Hindenburg Research eine "signifikante Long-Position" der Aktien von Twitter. Über die Größe lasse sich nur spekulieren.Die Beschwerde von Twitter stelle eine "ernsthafte Bedrohung" für das Imperium von Musk dar, sei dem Tweet von Hindenburg Research zu entnehmen. Der "Nikola-Shortseller" solle zumindest mit der Spekulation auf steigende Kurse bei der Twitter-Aktie am Mittwoch recht behalten. Das Papier könne sich im US-Handel am Mittwoch um mehr als 7% erholen."Der Aktionär" könne die positive Einschätzung von Hindenburg Research nicht teilen. Anleger sollten vorerst weiter die Finger von der Twitter-Aktie lassen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2022)Börsenplätze Twitter-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:36,52 EUR +7,57% (13.07.2022, 22:26)