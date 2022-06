NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (23.06.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Twitter: Kommt die Übernahme zustande? - AktienanalyseTesla-Chef Elon Musk hatte am 24. April Twitter ein Angebot über 54,20 Dollar pro Aktie gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Aktuell liege der Kurs aber klar unter dem Angebotspreis. Der Grund: Musk habe den Deal auf Eis gelegt, weil er Zweifel an den Angaben zur Zahl der Fake-Accounts habe. Daher seien die Befürchtungen unter Börsianern groß, dass die Übernahme am Ende platzen könnte. Doch Twitter zeige sich entschlossen, die Vereinbarung durchzusetzen. Immerhin würden die Kontrahenten nun wieder miteinander reden, sogar ein Auftritt Musks vor den Mitarbeitern habe stattgefunden, via Videokonferenz. Dabei habe der Manager durchblicken lassen, dass er nach der Übernahme auch bei der Produktentwicklung des Dienstes mitmischen wolle. Er gehe davon aus, dass die Mitarbeiter auf seine Vorschläge zu Funktionen hören würden, so Musk.Zugleich habe er die Belegschaft auf mögliche Jobkürzungen vorbereitet. Twitter müsste finanziell gesund sein - und im Moment lägen die Kosten über den Erlösen, habe er betont. Der Auftritt vor den Mitarbeitern sei als Zeichen dafür gewertet worden, dass Musk weiter grundsätzlich am Kauf von Twitter interessiert sei. Sollte der Deal zu 54,20 Dollar zustande kommen, müsste der Titel noch um mehr als 40 Prozent zulegen, um diesen Wert zu erreichen. Selbst wenn nachverhandelt werde und Musk günstiger zum Zug komme, könnte der Einstieg auf dem jetzigen Niveau ein gutes Geschäft sein. Allerdings sei Risikobereitschaft gefragt. Denn bei einem Scheitern des Deals dürfte der Kurs deutlich unter die Räder kommen. (Ausgabe 24/2022)