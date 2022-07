Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,415 EUR -4,42% (08.07.2022, 21:03)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,51 EUR -4,52% (08.07.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

37,07 USD -4,43% (08.07.2022, 20:35)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (08.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Twitter hätten an der NYSE 4,5 Prozent eingebüßt. Einem Bericht der "Washington Post" zufolge sei der andauernde Konflikt zwischen Tech-Milliardär Elon Musk und dem Twitter-Management über die Anzahl von Spam- und Fake-Nutzerkonten auf der Plattform eine ernsthafte Gefahr für die 44 Milliarden Dollar (43 Milliarden Euro) schwere Übernahme.Musks Stab halte die Angaben von Twitter für nicht verifizierbar, werde in dem Bericht eine anonyme Quelle zitiert. Sein Team habe das Engagement bei Gesprächen um die Finanzierung des Deals gestoppt. Der Konflikt um Fake-Accounts sei nicht neu. Musk habe bereits gedroht, den Kauf deshalb platzen zu lassen. Einige Beobachter würden das Hickhack als Vorwand Musks sehen, um aus der teuren Übernahme herauszukommen. Er und Twitter hätten eine Strafe von einer Milliarde Dollar vereinbart, falls eine Partei vom Deal zurücktrete. Doch wenn Twitter auf Vollzug poche, könnte es für Musk rechtlich trotzdem schwierig werden.Anfang April sei die Freude der Anleger noch groß gewesen, als Musk schlagartig zum größten Aktionär von Tesla geworden sei. Die Nachricht, dass der Tech-Milliardär einen Anteil von 9,2 Prozent halte, habe die Anteilscheine um fast 28 Prozent in die Höhe springen lassen. Musk gehöre zu den bekanntesten Twitter-Nutzern. Am Folgetag hätten die Papiere auf bis zu 54,57 Dollar und damit den höchsten Stand seit Anfang November letzten Jahres angezogen.Beim Übernahmedeal gehe es derzeit hin und her. Der mögliche Aufschlag vom angebotenen Übernahmepreis zum aktuellen Kurs sei durchaus verlockend, Anleger sollten dennoch nicht auf ein solches Szenario setzen. Nur Zocker würden hier momentan mitmischen. Interessanter gestalte sich derweil die Tesla-Aktie. Sie habe zuletzt einen Boden ausbilden können und laufe nun auf den Widerstand bei 800 Dollar zu. Zuletzt gelang bereits der Sprung über die 38-Tage-Linie sowie die 700-Dollar-Marke, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Twitter-Aktie. (Analyse vom 08.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: