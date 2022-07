Die Zeit werde zeigen, ob die oben beschriebene Schlacht in einer Übernahme zum Festpreis von 54,20 USD pro Aktie, zu einem niedrigeren Preis oder in einer der größten Medienenttäuschungen der Geschichte ende.



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (11.07.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Elon Musk will den Kurznachrichtendienst nicht kaufen? Hinter den Kulissen - AktiennewsAm Freitag wurden die Finanzmärkte von der Nachricht getroffen, dass Elon Musk die Idee eines Kaufs von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) aufgibt, so die Experten von XTB.Die Frage, ob dies seine endgültige Entscheidung sei oder nur ein Spiel, um den Transaktionspreis zu senken, bleibe zumindest vorerst offen. Damit die Anleger eine Vorstellung davon bekämen, was als Nächstes kommen könnte, lohne es sich, die Hintergründe einer der medienwirksamsten Transaktionen der letzten Monate kennenzulernen.Es habe wie immer begonnen, ganz harmlos ...Elon "Twitter" MuskAm 4. April dieses Jahres hätten sich die Anleger aus Übersee euphorisch auf die Twitter-Aktien gestürzt, die vorbörslich um fast 28% zugelegt hätten. Der Grund dafür sei die Information über den Kauf eines bedeutenden Anteils an dem Unternehmen durch den exzentrischen Milliardär Elon Musk gewesen, der von manchen auch als Visionär bezeichnet werde. Nach der Transaktion habe Musk 9,2% der Aktien des Unternehmens besessen, was nach Angaben von Bloomberg viermal so hoch gewesen sei wie die 2,25%, die Twitter-Gründer Jack Dorsey gehalten habe. Zu diesem Zeitpunkt habe sich der Wert von Musks Twitter-Anteil auf 2,89 Milliarden USD belaufen. Der Markt habe spekuliert, dass der Deal nur ein Vorspiel für die Übernahme der gesamten Plattform sein könnte. Wie sich später herausgestellt habe, habe er Recht gehabt.Es habe nur ein "aber" gegeben...Der StreitEntscheidende 5%Elon Musk habe Beweise dafür erwartet, dass Twitter-Bots weniger als 5% aller Konten ausmachen würden. Seiner Meinung nach verringere eine größere Anzahl von gefälschten Konten die Rentabilität des Unternehmens erheblich, was wiederum dessen Wert mindere. Niemand habe jedoch erwartet, was am 8. Juli dieses Jahres passieren würde. Am Freitag habe der Tesla-Chef der Welt mitgeteilt, dass er sich aus dem Übernahmegeschäft mit Twitter zurückziehe, da das Unternehmen seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei und die geforderten Informationen über die Anzahl der gefälschten Konten und Spam nicht geliefert habe."Zwangsehe"Der Vorstand von Twitter habe diese Informationen nicht unbemerkt gelassen. Bret Taylor, der CEO von Twitter, habe eine Erklärung abgegeben, wonach sein Unternehmen beabsichtige, rechtliche Schritte gegen Musk einzuleiten, um ihn zur Einhaltung der Vertragsbedingungen und zur Übernahme von Twitter zu zwingen. Elon Musk habe diese Erklärung auf seinem Twitter-Account (sic!) in seinem eigenen Stil kommentiert - er habe eine aussagekräftige Grafik veröffentlicht.Sowohl Musk als auch Twitter-Vertreter dürften nicht amüsiert sein, denn beide Seiten des vermeintlichen Deals hätten sich darauf geeinigt, unter bestimmten Umständen bis zu einer Milliarde Dollar zu zahlen. Um 14:20 Uhr verliere die Twitter-Aktie im vorbörslichen Handel 6,85% und notiere bei 34,29 USD pro Aktie.