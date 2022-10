NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (05.10.2022/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Twitter: Elon Musk will das Unternehmen jetzt doch übernehmen - AktiennewsElon Musk lieferte gestern wieder Impulse in der Causa Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dieser habe gestern bekannt gegeben, den Deal nun doch zum ursprünglich vereinbarten Preis von USD 54,2 je Aktie vollziehen zu wollen. Nachdem die Aktie gestern kurzzeitig vom Handel ausgesetzt gewesen sei, sei der Titel mit einem Plus von über 22% aus dem Handel gegangen und habe bei USD 52 geschlossen.Börsenplätze Twitter-Aktie:51,51 EUR -1,09% (05.10.2022, 08:25)XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:43,035 EUR -2,46% (04.10.2022)