Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (10.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Elon Musk habe seine Vereinbarung zum Kauf von Twitter für aufgelöst erklärt. Zur Begründung hätten seine Anwälte auf angeblich unzureichende Angaben zur Zahl von Fake-Accounts verwiesen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgehe. Musk habe schon seit Wochen die Twitter-Zahlen öffentlich angezweifelt, was von Beobachtern als Versuch interpretiert worden sei, zumindest den Preis zu drücken. Er habe bereits seit Mitte Mai versucht, angeblich falsche Schätzungen von Twitter zur Zahl der Spam- und Fake-Accounts zum Thema zu machen. So habe er den Übernahmedeal (sein Angebot habe 54,20 USD pro Aktie betragen) deswegen bereits für ausgesetzt erklärt.Musks Anwälte hätten nun erklärt, Twitter habe es seit fast zwei Monaten versäumt, Musk und seinem Beraterstab die benötigten Daten zur Verifizierung der Angaben zu Fake-Accounts zu liefern. Sie würden das als einen derart schweren Bruch der Vertragsbedingungen bezeichnen, dass die Kaufvereinbarung aufgelöst werden könne.So einfach dürfte Musk aber nicht aus dem Schneider sein - es drohe ein langwieriger Rechtsstreit. Er und Twitter hätten eine Strafe von 1 Mrd. USD vereinbart, falls eine Partei vom Deal zurücktrete. Aber wenn Twitter auf Vollzug poche, dürfte es für Musk rechtlich trotzdem schwierig werden. Das Unternehmen habe wiederholt betont, dass es den Deal durchsetzen wolle.Die Kursverluste der Twitter-Aktie nach der Meldung würden zeigen, dass die Börse noch eine Resthoffnung auf ein Gelingen des Coups gehabt habe. Kurzfristig dürfte der Aktienkurs des Social-Media-Dienstes unter Druck bleiben. Indes dürfte Tesla-Aktionären ein Stein vom Herzen fallen: Musk hätte sich in großem Stil von Tesla-Aktien trennen müssen, um den Milliardenkauf zu stemmen. Das hätte den Tesla-Kurs sehr wahrscheinlich stark belastet. Außerdem bleibe Musk nach dem Platzen des Deals mehr Zeit, sich auf die operative Strategie bei Tesla zu konzentrieren, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:36,225 EUR -4,92% (08.07.2022, 22:26)