Charttechnisch befinde sich die Twitter-Aktie noch in einem Abwärtstrend. Wichtiger werde die Gerichtsverhandlung, ob Musk sein ursprüngliches Übernahmeangebot aufrecht erhalten müsse. Der Gerichtsprozess beginne am 17. Oktober. Die Chancen, dass Musk Twitter wie vertraglich vereinbart übernehmen müsse, würden mit dem Whistleblower sinken.



Wer noch Twitter-Aktien hält, bleibt engagiert, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Alle anderen sollten abwarten. Es gebe bessere Unternehmen als Twitter. (Analyse vom 13.09.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (14.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elon Musk habe sein Übernahme-Angebot zurückgezogen, doch die Aktionäre von Twitter hätten der Übernahme des Unternehmens durch den Tech-Milliardär mit großer Mehrheit zugestimmt. Demnach sei man für die Annahme des im April von Musk unterbreiteten Kaufangebots in Höhe von 54,20 US-Dollar pro Aktie. Ein Whistleblower spiele im Streit um den Deal eine wichtige Rolle.Der Tesla-Chef habe seine insgesamt rund 44 Milliarden Dollar schwere Offerte zwar für ungültig erklärt. Musk werfe Twitter unter anderem Falschangaben zu Fake-Accounts vor und halte die Kaufvereinbarung deshalb für hinfällig. Der Konzern wolle den Deal aber vor Gericht durchsetzen.Nach dem Abstimmungsergebnis der Twitter-Anteilsinhaber lege die Aktie in New York wieder etwas deutlicher zu. Nach einem Tagestief bei 40,56 Dollar erhole sich das Twitter-Papier zeitweise auf 42,38 Dollar.Im Oktober solle bei einem Prozess in Delaware entschieden werden, ob Musk vom Kauf zurücktreten könne. Den Aktionären dürfte die Wahl nicht schwer gefallen sein: Twitter-Anteile hätten zur Abstimmung bei 41 Dollar notiert - weit unter Musks Angebot. Nun liege das Schicksal des Deals allein beim Gericht.Der Justizausschuss des US-Senats habe sich am Dienstag auch mit den Vorwürfen des Whistleblowers und früheren Twitter-Sicherheitschefs Peiter "Mudge" Zatko befasst, dass die Behörden von Twitter irregeführt worden seien. Dabei habe der Abgeordnete Chuck Grassley gesagt, nach Erkenntnissen der US-Bundespolizei FBI habe bei dem Konzern mindestens ein chinesischer Agent gearbeitet. Zatko habe vor dem Ausschuss gesagt, einige bei Twitter hätten sich Sorgen gemacht, dass die chinesische Regierung die Daten von Twitter-Nutzern stehlen könnte.Der im Januar gefeuerte Manager habe die Twitter-Führung bei einer Senatsanhörung scharf kritisiert. Die Mängel der Internetplattform seien während seiner Zeit dort so schlimm gewesen, dass sie sogar ein Risiko für die Nationale Sicherheit dargestellt hätten, habe Zatko erklärt.Die IT-Sicherheit von Twitter habe bei seinem Dienstantritt 2020 "mehr als ein Jahrzehnt hinter den Branchen-Standards" gelegen, so Zatko. Seine Bemühungen, die Missstände zu beheben, seien vergeblich gewesen. Die Konzernführung habe zu wenig Ahnung vom Umgang mit Nutzerdaten gehabt und Profit statt Sicherheit in den Vordergrund gestellt.Twitter habe die Anschuldigungen bislang stets energisch zurückgewiesen und Zatko vorgeworfen, seinem früheren Arbeitgeber schaden zu wollen. Zatko habe bestritten, aus Groll gehandelt zu haben. Twitter habe seine Entlassung mit mangelnder Leistung begründet.Die Whistleblower-Kritik sei auch im Rechtskonflikt zwischen Elon Musk und Twitter um die im April vereinbarte Übernahme des Konzerns durch den Tech-Milliardär brisant. Musk habe den Deal für nichtig erklärt, dabei habe er sich zunächst auf angebliche Falschangaben zur Anzahl von Spam-Nutzerkonten und Bots gestützt.Inzwischen habe Musk seine Argumente um Zatkos Kritik zu angeblich mangelnder Datensicherheit erweitert. Die zuständige Richterin habe zuletzt einem Antrag seiner Anwälte zugestimmt, diese Aspekte in der Klage zu ergänzen. Whistleblower Zatko könnte also zu einem wichtigen Faktor werden.