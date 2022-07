Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (22.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Social-Media-Konzern Twitter habe im abgelaufenen Quartal einen Umsatzrückgang und einen hohen Verlust erlitten. Schuld dran sei unter anderem der Trubel rund um die inzwischen wieder abgeblasene Übernahme des Unternehmens durch Tesla-Chef Elon Musk. Die Aktie schlage sich daraufhin aber trotzdem vergleichsweise solide.Wie Twitter am Freitag vor US-Börsenschluss mitgeteilt habe, seien die Erlöse im Jahresvergleich um ein Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar gesunken. Analysten hätten mit gut 1,3 Milliarden Dollar gerechnet. Unterm Strich habe zum Ende des zweiten Quartals ein Verlust von 270 Millionen Dollar gestanden - nach einem Gewinn von knapp 66 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Das bedeute einen bereinigten Verlust pro Aktie in Höhe von 0,08 Dollar, was ebenfalls deutlich unter dem erwarteten Gewinn von im Schnitt 0,14 Dollar pro Aktie gelandet sei.Die Zahl der täglich aktiven Nutzer, die Twitter mit Werbung erreichen könne, weil sie die hauseigene App oder die Web-Version nutzen würden (mDAUs), sei binnen drei Monaten von 229 Millionen auf 237,8 Millionen gestiegen. Auch hier habe man an der Wall Street mit rund 238,1 Millionen mDAUs etwas mehr auf dem Zettel gehabt.Der Druck auf die operative Entwicklung komme dabei nicht ganz überraschend: Angesichts der Inflation und der schwachen Konjunktur würden viele Unternehmen ihre Werbeausgaben zurückfahren. Das Unternehmen mache zum Teil aber auch die hohe Unsicherheit rund um die Übernahmepläne von Elon Musk für das maue Quartal verantwortlich.Die Kosten für den inzwischen wieder abgeblasenen Übernahmedeal hätten sich im vergangenen Quartal auf 33 Millionen Dollar summiert, habe das Unternehmen mitgeteilt.Unter Verweis auf Musks Übernahmeversuch und das laufende Verfahren habe Twitter auf einen Ausblick für das laufende dritte Quartal verzichtet. Auch die bei US-Unternehmen übliche Telefonkonferenz im Anschluss an die Bilanzvorlage habe das Unternehmen diesmal erneut ausfallen lassen.Trotz durchwachsener Zahlen schlägt sich die Twitter-Aktie am Freitag relativ wacker, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)Mit Material von dpa-AFX.