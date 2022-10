Turbulenzen am britischen Rentenmarkt

In Großbritannien seien Ende September die Haushaltspläne der neuen Regierung bekanntgegeben worden. Ziel der Pläne sei es gewesen, Familien und Unternehmen angesichts der hohen Inflation zu unterstützen und das Wachstum durch Steuersenkungen und Angebotsreformen zu stärken. Die geplanten Steuersenkungen sollten vor allem durch Kreditaufnahme finanziert werden, was die britischen Defizite im Staatshaushalt und in der Leistungsbilanz weiter erhöhe. Dementsprechend seien die Reaktionen der internationalen Finanzmärkte auf die Haushaltspläne, die auch als "Mini-Budget" bezeichnet w[rden, das genaue Gegenteil von "Mini" gewesen. Sie hätten das Pfund gegenüber dem US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit gut 37 Jahren fallen lassen und hätten einen starken Anstieg der Zinsen für britische Staatsanleihen verursacht. Für die britischen Pensionsfonds, die in hohem Maße in britische Staatsanleihen investiert seien, habe dies weitreichende negative Folgen gehabt, da die Kurse dieser Anleihen mit dem Anstieg der Zinssätze abgestürzt seien. Um einen Zusammenbruch der Fonds und eine Ansteckung der Kreditmärkte zu verhindern, habe sich die Bank of England gezwungen gesehen, Staatsanleihen zu kaufen. Mitte Oktober wolle die Bank ihre Käufe wieder einstellen, so dass die Intervention, die zu einer Beruhigung der Zins- und Anleihemärkte geführt habe, lediglich als kurzfristige Lösung angesehen werden könne. Es bleibe daher ungewiss, ob die Pensionsfonds bis dahin ihre Verbindlichkeiten neu sortieren könnten oder die Zentralbank weiter in den Markt eingreifen müsse. Da die Weberbank im Rahmen ihrer Anlagestrategie nicht in britische Staatsanleihen investiert sei, sei sie von diesem Risiko nicht direkt betroffen. Die Weberbank beobachte diesen Markt jedoch sehr genau, um mögliche Ansteckungsgefahren auf andere Märkte zu berücksichtigen.

Negative Herbstprognosen



Während die Bundesregierung im April dieses Jahres noch von einem BIP-Wachstum von 2,2 Prozent in diesem und 2,5 Prozent im nächsten Jahr ausgegangen sei, habe Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck diese Erwartungen am Mittwoch in Berlin im Rahmen der Herbstprognose deutlich nach unten korrigiert. Für das laufende Jahr werde ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,4 Prozent erwartet, während für das kommende Jahr ein Rückgang des Wirtschaftswachstums um 0,4 Prozent prognostiziert werde. Aufgrund der aktuellen Datenlage bestehe das Risiko, dass die realen Wachstumszahlen für das nächste Jahr sogar deutlich niedriger ausfallen würden. Robert Habeck habe die Situation als ernst beschrieben: "Wir erleben derzeit eine schwere Energiekrise, die sich immer mehr zu einer Wirtschafts- und Sozialkrise auswächst." Als Ursache für die Krise nenne er Putins Krieg in der Ukraine. Die hohe Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von russischen Gaslieferungen und die hohe Inflation würden sowohl Produzenten als auch Konsumenten belasten. Zwar sei zuletzt ein 200 Milliarden Euro schwerer Rettungsschirm veranlasst worden, aus welchem die Strom- und Gaspreisbremse sowie Hilfen für Unternehmen finanziert werden sollten. Jedoch reiche dieser Schirm allenfalls aus, um die Folgen der Krise etwas abzufedern. In diesem angespannten wirtschaftlichen Umfeld sei es besonders wichtig, die Portfoliostruktur defensiv zu gestalten, was die Weberbank durch die Auswahl von Titeln mit hoher Kreditqualität und geringer Konjunktursensibilität erreiche.



Parteitag in China



Am 16. Oktober 2022 werde die Kommunistische Partei Chinas ihren 20. nationalen Parteitag abhalten. Es werde davon ausgegangen, dass der derzeitige Staats- und Parteichef Xi Jinping an der Spitze bleiben und seine dritte Amtszeit einläuten werde. Experten zufolge würden die entsprechenden Posten bereits im Vorfeld an die Kandidaten verteilt und erst auf dem Parteitag von den Delegierten öffentlich bestätigt. Der Parteitag sei also eher ein offizieller Rahmen als eine ernsthafte Wahl. Dennoch werde es wichtig sein, zu beobachten, wie stark Xi seine Machtposition nach außen präsentieren könne. Je mehr vor allem loyale Weggefährten in Spitzenämtern installiert werden könnten, desto weniger eingeschränkt wäre seine ohnehin sehr dominante Machtposition, was auch die politischen und wirtschaftlichen Risiken erhöhen würde. Es bleibe nur zu hoffen, dass die westlichen Regierungen aus der aktuellen Krise in Europa lernen und sich in Zukunft besser davor schützen würden, in riskante Abhängigkeiten von anderen Staaten zu geraten. (14.10.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die letzten Wochen waren sehr stark von Turbulenzen auf dem britischen Rentenmarkt und einer weiteren Verschärfung der Energiekrise in Europa geprägt, so Dr. Martin Zurek von der Weberbank.Turbulenzen am britischen Rentenmarkt