In den letzten zwölf Monaten zeige das Chart des World Gold Council die schlechteste Performance des Goldpreises in USD, die beste dagegen in allen anderen wichtigen Währungen, allen voran in Yuan, Yen, Pfund Sterling und Euro. Dieser Hintergrund spiegle die eigentliche Stärke der US-Valuta an den Devisenmärkten.



Der Krieg in der Ukraine, die unterschiedliche Energieknappheit und die geopolitischen Turbulenzen würden an den Märkten zu einer Bevorzugung des US-Dollar führen. Das möge fundamental nicht begründet sein; die USA hätten das größte Haushaltsdefizit, seien gegenüber dem Ausland netto am stärksten verschuldet, hätten das größte Leistungsbilanzdefizit. Aber die Marktteilnehmer würden gegenwärtig auf die militärische Stärke der USA setzen und hoffen, dass ihre Finanzmittel am sichersten in USD angelegt seien. Die Währungen aber würden dadurch auseinanderdriften und die internationale Wettbewerbsfähigkeit verzerren. Das sei schon oft genug ein Grund für Devisenturbulenzen gewesen.



Um nicht handelspolitisch ins Hintertreffen zu geraten, würden in einer solchen Situation die Zentralbanken in der Regel mit ihrer Zinspolitik eingreifen. Die USA würden sich seit Monaten sogar entschlossener zeigen, die Inflation von rund 10% mit Leitzinserhöhungen zu bekämpfen als andere Notenbanken (wie z.B. die EZB). Letztere würden zögern, weil sie die Binnenkonjunktur, das BIP, schonen möchten. Diese werde zwar durch einen währungspolitisch bedingten Außenhandel gefördert, aber andererseits erhöhe das auch die Inflationsgefahren (in der Eurozone 10%). Besonders betroffen durch Zinserhöhungen würden Länder mit einer hohen Staatsverschuldung. In der Eurozone sei dies die Südperipherie und Frankreich. Die Notenbanken würden sich in einer wahren Zwickmühle befinden.



Für einen in USD handelnden Investor sei Gold trotzdem eine bessere Anlage in diesem Jahr gewesen als in fast allen anderen Anlageformen. Für den Goldpreis werde in nächster Zeit aber dennoch die Tendenz des USD der wichtigste Einflussfaktor bleiben. Leitzinserhöhungen würden vermutlich allmählich zu einer geringeren Belastung des Goldpreises, da die Zinsen weiter unterhalb der Inflationsrate verharren würden. Auf weitere Sicht werde die zunehmende Konjunkturschwäche wieder Fantasie auf fallende Zinsen eröffnen. Disposition: Investitionen in erneuerbare Energien. Gold sei die älteste weltweit akzeptierte Währung.





