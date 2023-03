Nach der Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) Mitte März dürften im zweiten Quartal weitere Zinsschritte folgen. So dürfte die jüngste Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu interpretieren sein, in der sie betont habe, dass "die Rückführung der Inflation auf mittlere Sicht zu einem Wert von 2 Prozent nicht verhandelbar" sei.



Obwohl die nominale Inflation künftig aufgrund des Vergleichs der zuletzt deutlich gesunkenen Rohstoff- und Energiepreise mit den Höchstwerten aus dem letzten Jahr (Preis-Basis-Effekt) deutlich schwächer ausfallen werde, lägen die Projektionen der EZB für die Inflation im Euroraum mit 2,9 Prozent für 2024 noch immer weit über diesem Ziel. Die Experten würden mit zwei weiteren Zinsschritten um jeweils 0,25 Prozentpunkte rechnen, woraufhin eine Leitzinserhöhungspause folgen könnte. Gleichzeitig werde die EZB bereitstehen, sollte die Finanzstabilität in Gefahr geraten.



Auch die US-Notenbank FED dürfte nach der Leitzinsanhebung im März noch einen weiteren Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte vornehmen, bevor sie vorerst innehalten könnte, um die weitere Wirkung der bisherigen geldpolitischen Straffung abzuwarten. Zinssenkungen im laufenden Jahr seien angesichts des bisher nur mäßigen konjunkturellen Abschwungs sowie dem weiter sehr robusten Arbeitsmarkt derzeit nicht absehbar. Auch andere Notenbanken, bspw. die Schweizer SNB und die britische Bank of England hätten ihrem restriktiven Kurs beibehalten und die Zinsen erhöht.



Die Konjunkturprognosen des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel seien für Deutschland, die Eurozone und die USA kürzlich auf 0,5, 1,1 bzw. 0,8 Prozent angehoben worden. Von der chinesischen Volkswirtschaft werde eine deutliche Wachstumsbelebung im Laufe des Jahres und im Gesamtjahr ein Wachstum in Höhe von 5,2 Prozent erwartet. Damit würden die wirtschaftlichen Perspektiven mit der Annahme einer Wachstumsbeschleunigung ab dem zweiten Quartal positiv bleiben, wenngleich die Gefahr verstärkter zinsinduzierter Bremseffekte im Zuge des unbeirrten Kurses vieler Notenbanken zunehme.



Vor allem die Baubranche leide sowohl in den USA als auch in Deutschland erheblich. Die Anzahl der Neubauanträge im Wohnsektor in Deutschland sei auf den niedrigsten Stand seit 2009 gefallen. Erstmals seit rund 15 Jahren habe der vdp Real Estate Price Index für eigengenutzten Wohnraum einen nennenswerten Rückgang zu verzeichnen. Auch wenn die Anpassung an das erhöhte Zinsniveau auf gesamtwirtschaftlicher Ebene noch etwas anhalten dürfte, sei aufgrund deutlich sinkender Rohstoffpreise, geringerer Auslastungen, künftig weniger stark steigender Zinsen sowie eines strukturellen Unterangebots in Deutschland nicht mit einer sehr starken Preiskorrektur im Wohnimmobiliensegment zu rechnen.



Für die deutsche Industrie werde entscheidend sein, ob die seit Monaten überwiegend sinkenden Auftragseingänge nach dem Abbau der bestehenden Auftragsstaus aus den letzten Jahren sich künftig stabilisieren könnten. Angesichts der erwarteten Belebung der chinesischen und vieler Schwellenländervolkswirtschaften und des zumindest moderaten Wachstums in der Eurozone sowie den USA stünden die Chancen dafür jedoch gut.



Für Anleger bleibe aufgrund anhaltend negativer Realzinsen die Notwendigkeit der Nutzung von Risikoprämien, bspw. in den Bereichen Unternehmensanleihen, Aktien, Schwellenländer-Investments oder Krypto-Assets ein wichtiger Faktor. Im Zuge diverser bestehender Unsicherheitsfaktoren (v.a. geopolitischer Entwicklungen, möglicher weiterer Bankenpleiten in den USA sowie geldpolitischen Entscheidungen) müssten erhöhte Schwankungen vorerst weiter einkalkuliert werden. Zwischenzeitliche Kursrücksetzer sollten aber gute Möglichkeiten für eine Neupositionierung mit sich bringen. (24.03.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Turbulenzen im Bankensektor in den USA und Europa scheinen vorerst überwunden zu sein, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Die Entwicklungen hätten gezeigt, dass die drastische Zinswende seit Frühjahr bzw. Sommer letzten Jahres erhebliche Belastungen für Finanzinstitute mit sich bringe: zu den Verlusten bei liquiden Anlagen kämen höhere Refinanzierungskosten, ein schleppendes Kreditgeschäft, geringere Erträge durch Fristentransformation angesichts einer sehr flachen Zinsstruktur sowie perspektivisch steigende Kreditausfälle im Zuge einer schwächeren Konjunktur und steigender Zinsen.Allerdings habe sich das System als robust erwiesen - auch wegen des schnellen und konsequenten Eingreifens von staatlicher Seite -, wodurch nur die schwächsten Institute existenzielle Probleme bekommen hätten. Weitere vereinzelte Bankenpleiten seien v.a. in den USA nicht auszuschließen, es deute aber derzeit nichts auf eine größere systemische Krise wie 2008/2009 hin.Bemerkenswert sei, dass zwei vielfach als Krisenschutz angesehene Anlagen, Gold und Bitcoin sowie andere Krypto-Assets, gerade in den letzten Wochen deutlich zugelegt hätten, nachdem beide im letzten, sehr schwierigen Kapitalmarktjahr kaum zur Stabilisierung beigetragen bzw. sogar zu den größten Verlustbringern gehört hätten. Die Goldnotierungen würden dabei, anders als im letzten Jahr, von einer nachlassenden Stärker des US-Dollars profitieren.