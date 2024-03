Zudem hätten aktuelle US-Konjunkturdaten den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen einen Dämpfer verpasst. Neben dem Kryptomarkt seien in der Folge auch der Goldpreis und der US-Technologiewerteindex NASDAQ unter Druck gekommen.



"Die jüngsten starken Verbraucherpreis-Daten haben die Erwartung einer Zinssenkung der Fed weiter abgekühlt, und auch der Goldpreis ist gefallen. Der jüngste Anstieg der Bitcoin-Preise war zu schnell, als dass der Markt ihn richtig hätte einpreisen können", so Greta Yuan, Leiterin der Forschungsabteilung bei VDX, einer in Hongkong lizenzierten Börse, in einer Mitteilung, aus der das Branchenportal "coindesk.com" zitiere. Der aktuelle Rücksetzer sei daher zu erwarten gewesen.



Dennoch seien zahlreiche Krypto-Bullen offenbar auf dem falschen Fuß erwischt worden. Denn wie "Bloomberg" mit Verweis auf Daten der Analyseplattform Coinglass berichtet, seien im Zuge der Korrektur in nur 24 Stunden gehebelte Krypto-Long-Positionen im Volumen von 526 Millionen Dollar liquidiert worden - so viele wie seit zwei Wochen nicht mehr. Das habe den Druck auf die Kurse zusätzlich erhöht.



Die Kryptofirma QCP Capital mit Sitz in Singapur gehe aber nicht davon aus, dass kurzfristige Korrekturen den Aufwärtsdang beim Bitcoin nachhaltig bremsen könnten, solange die Nachfrage nach Bitcoin-Spot-ETFs hoch bleibe. Laut einem aktuellen Marktkommentar rechne das Institut übers Wochenende jedoch mit einer gewissen Volatilität, da sich der Markt auf die Veröffentlichung des Protokolls des Offenmarktausschusses der US-Notenbank in der nächsten Woche vorbereite.



Ungeachtet dessen verzeichne der Trading-Desk von QCP aber weiterhin eine hohe nach Bitcoin-Calls, die den Kurs zum Jahresende bei 100.000 bis 150.000 Dollar sähen, heiße es in der Mitteilung weiter.



Ausgehend vom Korrekturtief im Januar habe sich der Bitcoin zeitweise verdoppelt und dabei zuletzt immer neue Höchststände markiert. Nach diesem starken Lauf seien Korrekturen weder überraschend noch Grund zur Sorge. Laut den Analysten von Swissblock wäre sogar ein Rücksetzer unter die 60.000er-Marke möglich und nicht das Ende des aktuellen Bullenmarkts.



Auch DER AKTIONÄR sei zuversichtlich, dass die aktuelle Korrektur nur kurzfristiger Natur sei und die Rekordjagd beim Bitcoin bald weitergehe. Anleger sollten daher die Nerven behalten und den Dip gegebenenfalls als Chance zum (Nach-)Kauf nutzen. (15.03.2024/ac/a/m)







