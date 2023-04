NYSE-Aktienkurs Tupperware Brands-Aktie:

Kurzprofil Tupperware Brands Corporation:



Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) bietet weltweit unter dem Markennamen Tupperware Aufbewahrungssysteme, Zubereitungs- und Servierbehälter an. In Nordamerika, Mexiko und auf den Philippinen ist das Unternehmen auch mit einer Serie von Kosmetik- und Hautpflegeprodukten unter den Marken Armand Dupree®, Avroy Shlain®, BeautiControl®, Fuller®, NaturCare®, Nutrimetics® and Nuvo® vertreten.



Um seine Marktanteile weltweit zu vergrößern, erweitert Tupperware sein Produktspektrum stetig und bietet neben den bestehenden Produkten neue Variationen an. Auch neue Produktlinien wie Schmuck, Haushaltswaren oder Trend-Artikel für junge Leute wurden ins Sortiment integriert. Die Produkte werden primär in eigenen Produktionsstätten oder von lokalen Zulieferern produziert. Circa 3 Millionen Händler vertreiben Tupperware-Produkte unter einer breiten Palette an Markennamen wie Armand Dupree, Avroy Shlain, BeautiControl, Fuller, Nature Care, Nutrimetrics und Nuvo auf der ganzen Welt. (11.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tupperware Brands-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tupperware Brands-Aktie sei zuletzt wieder massiv unter Druck geraten. Seit 2014 habe sie praktisch alles an Wert verloren, was drin gewesen sei. Das Unternehmen habe nun in Frage gestellt, ob es überhaupt eine Zukunft geben werde. Man brauche Geld. Der Aktienprofi finde die Produkte zwar klasse, aber es gebe viele Problemfelder. Eins von ihnen seien viele Konkurrenzprodukte, die günstiger seien. Ein Einstieg bei der Tupperware Brands-Aktie wäre reine Zockerei - man muss hier sogar mit einem Totalverlust rechnen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tupperware Brands-Aktie:1,232 EUR -44,30% (11.04.2023, 15:48)