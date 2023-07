Börsenplätze Tupperware Brands-Aktie:



Kurzprofil Tupperware Brands Corporation:



Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) bietet weltweit unter dem Markennamen Tupperware Aufbewahrungssysteme, Zubereitungs- und Servierbehälter an. In Nordamerika, Mexiko und auf den Philippinen ist das Unternehmen auch mit einer Serie von Kosmetik- und Hautpflegeprodukten unter den Marken Armand Dupree®, Avroy Shlain®, BeautiControl®, Fuller®, NaturCare®, Nutrimetics® and Nuvo® vertreten.



Um seine Marktanteile weltweit zu vergrößern, erweitert Tupperware sein Produktspektrum stetig und bietet neben den bestehenden Produkten neue Variationen an. Auch neue Produktlinien wie Schmuck, Haushaltswaren oder Trend-Artikel für junge Leute wurden ins Sortiment integriert. Die Produkte werden primär in eigenen Produktionsstätten oder von lokalen Zulieferern produziert. Circa 3 Millionen Händler vertreiben Tupperware-Produkte unter einer breiten Palette an Markennamen wie Armand Dupree, Avroy Shlain, BeautiControl, Fuller, Nature Care, Nutrimetrics und Nuvo auf der ganzen Welt. (25.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tupperware Brands-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) unter die Lupe.Die Tupperware Brands-Aktie habe am Montag urplötzlich ein Kursfeuerwerk abgebrannt. In der Spitze sei der Kurs dabei um 102 Prozent nach oben geschnellt. Doch auch wenn das Unternehmen keine News veröffentlicht habe, die die Kursexplosion rechtfertige, sei der Grund für den starken Kursanstieg bei Tupperware schnell gefunden.Ursache für die den Kursanstieg seien eine Reihe verschiedener Faktoren. Zunächst habe sich Tupperware bereits Ende Juni mehr finanziellen Spielraum verschafft. Dafür habe sich das Unternehmen mit den Gläubigern - u.a. Wells Fargo - auf eine Verschiebung von Tilgungszahlungen in Höhe von insgesamt 5,2 Millionen Dollar geeinigt.Gleichzeitig scheinen Leerverkäufer ihre Shortpositionen glattstellen zu müssen, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". Wie DER AKTIONÄR berichtet habe, habe das Handelsvolumen zum Wochenauftakt beim 200-fachen des Durchschnittswerts der letzten 20 Tage gelegen. Dies deute daraufhin, dass sich Trader auf die Aktie stürzen und so letztendlich Shortseller zum Verkauf ihrer Position zwingen würden.Zu guter Letzt würden auch wieder vermehrt Kommentare zur Tupperware Brands-Aktie in dem bei Zockern beliebten Unterforum "WallStreetBets" auftauchen.Anleger machen einen großen Bogen um das Zockerpapier, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link