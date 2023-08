Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) bietet weltweit unter dem Markennamen Tupperware Aufbewahrungssysteme, Zubereitungs- und Servierbehälter an. In Nordamerika, Mexiko und auf den Philippinen ist das Unternehmen auch mit einer Serie von Kosmetik- und Hautpflegeprodukten unter den Marken Armand Dupree®, Avroy Shlain®, BeautiControl®, Fuller®, NaturCare®, Nutrimetics® and Nuvo® vertreten.



Um seine Marktanteile weltweit zu vergrößern, erweitert Tupperware sein Produktspektrum stetig und bietet neben den bestehenden Produkten neue Variationen an. Auch neue Produktlinien wie Schmuck, Haushaltswaren oder Trend-Artikel für junge Leute wurden ins Sortiment integriert. Die Produkte werden primär in eigenen Produktionsstätten oder von lokalen Zulieferern produziert. Circa 3 Millionen Händler vertreiben Tupperware-Produkte unter einer breiten Palette an Markennamen wie Armand Dupree, Avroy Shlain, BeautiControl, Fuller, Nature Care, Nutrimetrics und Nuvo auf der ganzen Welt. (04.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tupperware Brands-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An haarsträubenden, durch Short-Squeezes angetriebenen Rallys herrsche am Markt aktuell kein Mangel. Reihenweise würden Aktie, in denen es sich die Leerverkäufer ein bisschen zu gemütlich eingerichtet hätten, durch die Decke gehen.Jüngste Beispiele seien die KI-Aktie C3.ai ( ISIN US12468P1049 WKN A2QJVE ), der des Betruges überführte Hersteller von E- und Wasserstoff-LKWs Nikola ( ISIN US6541101050 WKN A2P4A9 ) oder auch der Autohändler Carvana . Mit Tupperware sei dieser illustre Kreis nun um einen Titel reicher.Nach einer starken Erholung der Geschäfte während der Corona-Pandemie sei der Hersteller von Aufbewahrungsboxen inzwischen in seiner Existenz gefährdet: Das Produkt, die Preissetzung, die Vertriebsstrategie würden trotz der einst hohen Popularität der Marke wie aus der Zeit gefallen wirken. Die Erlöse hätten sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre auf 1,3 Milliarden Dollar in 2022 halbiert. Unter dem Strich erwirtschafte das Unternehmen Verluste.Der schleichende Niedergang habe unübersehbare Folgen für den Aktienkurs. Gegenüber dem Corona-Hoch bei 38,59 Dollar sei Tupperware im Juni auf ein neues Allzeittief bei lächerlichen 61 Cent gefallen, ein Minus von 98,4 Prozent - und eines mit Folgen: Da der Kurs unter einen Dollar gefallen sei, habe ein Delisting durch den New Yorker Börsenbetreiber NYSE gedroht. Wäre es Tupperware nicht gelungen, innerhalb von 180 Tagen zehn Tage infolge über einem Dollar zu schließen, hätte der Entzug der Börsenlizenz gedroht.Für die noch immer mit einer Leerverkaufsquote von 27 Prozent (Meldung vom 14. Juli) in der Aktien vertretenen Short-Seller gebe es heute eine schlechte Nachricht: Die Aktie lege in der Vorbörse unter beachtlichen Handelsumsätzen erneut rund 50 Prozent zu. Unter Druck würden die Leerverkäufer aktuell geraten, nachdem das Unternehmen einen Deal zur Umstrukturierung seines im Verhältnis zu den operativen Erträgen gigantischen Schuldenberg von 700 Millionen Dollar angekündigt habe.Die Verlängerung von Kreditlaufzeiten, der Verzicht auf Zinserträge und die Ausweitung von bestehenden Kreditlinien seitens der Gläubiger würden dem Unternehmen dringend benötigte Zeit verschaffen, doch noch irgendwie einen operativen Turnaround auf die Beine zu stellen und die hohen Verbindlichkeiten wieder aus eigener Kraft bedienen zu können.Am Kurswahnsinn nicht unbeteiligt seien einmal mehr risikofreudige Kleinanleger: Auf der Social-Investing-Plattform Stocktwits sei Tupperware aktuell einer der am stärksten beobachteten und kommentierten Titel.Dank unter Druck stehender Leerverkäufer irrwitzige Rendite in kürzester Zeit hin oder her, seriöse Anleger halten sich von der Aktie fern und beobachten das Spektakel aus sicherer Entfernung, so Max Gross von "Der Aktionär" zu Tupperware Brands Corp. (Analyse vom 04.08.2023)