Tradegate-Aktienkurs Tupperware Brands-Aktie:

1,242 EUR -43,85% (11.04.2023, 14:37)



NYSE-Aktienkurs Tupperware Brands-Aktie:

1,24 USD -48,76% (10.04.2023)



ISIN Tupperware Brands-Aktie:

US8998961044



WKN Tupperware Brands-Aktie:

901014



Ticker-Symbol Tupperware Brands-Aktie:

TUP



NYSE-Ticker-Symbol Tupperware Brands-Aktie:

TUP



Kurzprofil Tupperware Brands Corporation:



Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) bietet weltweit unter dem Markennamen Tupperware Aufbewahrungssysteme, Zubereitungs- und Servierbehälter an. In Nordamerika, Mexiko und auf den Philippinen ist das Unternehmen auch mit einer Serie von Kosmetik- und Hautpflegeprodukten unter den Marken Armand Dupree®, Avroy Shlain®, BeautiControl®, Fuller®, NaturCare®, Nutrimetics® and Nuvo® vertreten.



Um seine Marktanteile weltweit zu vergrößern, erweitert Tupperware sein Produktspektrum stetig und bietet neben den bestehenden Produkten neue Variationen an. Auch neue Produktlinien wie Schmuck, Haushaltswaren oder Trend-Artikel für junge Leute wurden ins Sortiment integriert. Die Produkte werden primär in eigenen Produktionsstätten oder von lokalen Zulieferern produziert. Circa 3 Millionen Händler vertreiben Tupperware-Produkte unter einer breiten Palette an Markennamen wie Armand Dupree, Avroy Shlain, BeautiControl, Fuller, Nature Care, Nutrimetrics und Nuvo auf der ganzen Welt. (11.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tupperware Brands-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tupperware Brands Corporation (ISIN: US8998961044, WKN: 901014, Ticker-Symbol: TUP, NYSE-Symbol: TUP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag habe sich die Aktie des Frischhalte dosen-Herstellers Tupperware zwischenzeitlich im Wert halbiert. Aus dem Handel sei das Papier schlussendlich mit einem Minus von 49 Prozent gegangen. Grund für den Kursrutsch sei der Hinweis gewesen, dass die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs angesichts von Liquiditätsengpässen ungewiss sei.Tupperware-Chef Miguel Fernandez habe den Anlegern versprochen, dass das Unternehmen alles in seiner Macht Stehende tue, um die drohende Insolvenz zu verhindern. Die Firma habe bereits Berater angeheuert und Gespräche mit potenziellen Investoren gestartet, um Geld aufzutreiben.Im Schlussquartal 2022 sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 313,7 Millionen Dollar eingebrochen. Unterm Strich habe Tupperware einen Verlust von 35,7 Millionen Dollar gemacht. Außerdem habe es die Firma verpasst, den Jahresbericht pünktlich vorzulegen, was zum Bruch von Kreditvereinbarungen führen könnte.Anleger lassen daher die Finger von der Tupperware Brands-Aktie, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tupperware Brands-Aktie: