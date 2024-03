Die preisdämpfende Wirkung der Leitzinserhöhungen zeige sich beim Konsum der privaten Haushalte. Die Einzelhandelsumsätze seien im Vorjahresvergleich im August 2023 bereits deutlich geringer gewachsen als in den Monaten zuvor. Laut Angaben der Zentralbank habe der private Konsum keinen Beitrag zum Inflationsanstieg im letzten Quartal des vergangenen Jahres geleistet, sondern diesen sogar um einen Prozentpunkt verlangsamt. Trotz der deutlichen Anhebung der Renten und Löhne im Januar 2024 seien die Einzelhandelsumsätze im Vergleich zum Vormonat nur minimaler gestiegen.



Damit scheine der Konsum-Boom, der die letzten Jahre die tragende Säule des Wirtschaftswachstums gewesen sei, zum Ende zu kommen. Ursächlich hierfür seien u.a. Steuererhöhungen. So sei im Juli 2023 die Mehrwertsteuer von 18% auf 20% erhöht worden. Außerdem seien die Abgaben auf Benzin und Diesel gestiegen. Mit der Abschwächung der Wirtschaft steige außerdem die Arbeitslosenquote. Von ihrem Höchststand während der Corona-Pandemie im Juli 2020 bei 14,1% sei es am Arbeitsmarkt stetig aufwärts gegangen. Im Oktober 2021 habe die Arbeitslosenquote bei 8,6% einen Tiefststand markiert. Seitdem habe sie leicht auf 9,1% im Januar zugenommen. Für die kommenden Monate sei mit weiteren leichten Anstiegen zu rechnen, was ebenfalls dämpfend auf Konsum und damit Inflation wirken werde.



Nach den Wahlen werde die Regierung den Fokus noch stärker auf Konsolidierung richten. Erleichtert würden diese Bemühungen durch das Auslaufen einiger erdbebenbezogener Ausgaben ab 2025. Im vergangenen Jahr habe Ankara 3,6% des BIP für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Erdbeben ausgegeben. Dennoch habe das Haushaltsdefizit nur bei 5,2% des BIP und damit deutlich unter den geplanten 6,4% gelegen. Im laufenden Jahr dürften immer noch Haushaltsmittel im Umfang von ca. 2,5% des BIP in den Wiederaufbau fließen. Für 2024 würden die Analysten der Helaba daher ein Haushaltsdefizit von ca. 5% des BIP (2025: 3,7%) erwarten.



Seit EZB und FED die Leitzinsen stark angehoben hätten, sei auch das Dauerthema der Abhängigkeit der Türkei von (kurzfristigen) Kapitalzuflüssen wieder akut geworden. Der externe Refinanzierungsbedarf (Schuldendienst und Leistungsbilanzdefizit) sei 2023 auf ein Rekordhoch von fast 250 Mrd. US-Dollar gestiegen. Die türkische Führung lehne ein IWF-Programm ab und setze stattdessen zur Deckung dieses Fehlbetrags auf originellere Methoden.



Durch ihre Einkäufe von Erdöl und Erdgas in Russland sei es der Türkei Berichten zufolge gelungen, etwa 2 Mrd. US-Dollar zu sparen, da der Preis für russische Energieträger mit einem Abschlag zum Weltmarktpreis notiere. Eurostat-Daten würden ab Mitte 2022 einen deutlichen Anstieg der türkischen Importe aus Russland sowohl bei Flüssiggas als auch bei Gasöl und Dieselöl zeigen.



Daneben seien befreundete und wohlhabende (nicht-westliche) Staaten mittlerweile zu einem wichtigen Devisenbringer für die Türkei geworden. So sei es Präsident Erdoğan im vergangenen Jahr gelungen, mehrfach erfolgreich bei den Golfstaaten um Gelder zu werben. Im März 2023 habe Saudi-Arabien bekannt gegeben, 5 Mrd. US-Dollar bei der Türkischen Zentralbank eingezahlt zu haben. Bei einem Besuch Erdoğans in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Juli seien Investitionsabkommen im Umfang von 51 Mrd. US-Dollar zustande gekommen. Ende November seien Pläne bekannt geworden, dass die Türkei 23,5 Mrd. US-Dollar aus Katar und den Emiraten einsammeln wolle, um das Land zu einem Logistikzentrum zwischen Europa und Asien auszubauen.



Auch wenn Zahlungsbilanzkrisen nicht zuletzt aufgrund geopolitischer Ereignisse eskalieren könnten, sehe es so aus, als würden die voranschreitende Normalisierung der türkischen Wirtschaftspolitik sowie die Zinssenkungen von US-Notenbank und EZB im Laufe des Jahres für Entspannung sorgen. Das glaube auch die Ratingagentur Fitch, die ihr Türkei-Rating am 8. März von B auf B+ angehoben habe, u.a. unter Verweis auf "gestiegenes Vertrauen in die Dauerhaftigkeit und Wirksamkeit der seit der Kehrtwende im Juni 2023 umgesetzten Maßnahmen, einschließlich einer stärker als erwarteten Vorverlegung der geldpolitischen Straffung zur Verringerung makroökonomischer und externer Verletzlichkeiten."



Insgesamt würden die Analysten der Helaba erwarten, dass sich das türkische Wirtschaftswachstum im Laufe des Jahres auf 2,4% abschwächen werde, nach 4,5% im Vorjahr. Trotz aller kurzfristigen Volatilität seien die langfristigen Perspektiven der türkischen Wirtschaft gut. So profitiere das Land von einer guten demografischen Lage und einer diversifizierten Wirtschaftsstruktur (Landwirtschaft, Logistik, Textilien, Tourismus, Automobilzulieferer). Insbesondere der Tourismus erlebe nach Corona gerade einen Höhenflug. Darüber hinaus könnte das Land von Handelskonflikten und geopolitischen Spannungen wie derzeit im Roten Meer profitieren, wenn nämlich Unternehmen in der EU ihre Lieferketten näher an Europa heranführen und dabei die Türkei stärker in den Blick nehmen.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Türkei sind derzeit alle Augen auf die Kommunalwahlen am 31. März gerichtet, so Patrick Heinisch, Analyst Schwellenländer, von der Helaba.Die konservative AKP vom Parteivorsitzenden und Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan wolle wichtige Metropolen von der Opposition zurückgewinnen, darunter Städte wie Istanbul, Izmir, Ankara, Adana und Antalya. Bei den Parlamentswahlen im Mai 2023 sei die AKP erneut stärkste Kraft geworden und habe zusammen mit vier kleineren Gruppierungen eine deutliche Regierungsmehrheit bilden können.Der Wahlsieg könne allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass es das schlechteste Ergebnis der AKP seit 2002 gewesen sei. Einer der Gründe hierfür sei die Wirtschaftspolitik der Regierung in Ankara. Unzufriedenheit herrsche über das Management der Erdbebenkatastrophe Anfang 2023 und die seit vielen Jahren zum Teil hohe zweistellige Inflation. Da die AKP auf die Unterstützung des Regierungs- und Medienapparats zählen könne, werde dennoch in vielen großen Städten mit einem knappen Ausgang der Kommunalwahlen gerechnet.Für Aufsehen habe Erdoğans Rückzugsankündigung gesorgt. Am 11. März habe er bekannt gegeben: "Das ist ein Finale für mich. Gemäß dem gesetzlichen Auftrag ist dies meine letzte Wahl." Ob er tatsächlich plane, bei den Wahlen 2028 nicht mehr als Präsident zu kandidieren, bleibe abzuwarten. Ebenso, ob er darüber hinaus weiter eine politische Rolle spielen wolle.Die Erhöhungen seien anfangs jedoch hinter den Erwartungen der Finanzmärkte zurückgeblieben, weshalb die Türkische Lira zwischen Ende Mai und Anfang Juli 2024 besonders stark unter Druck geraten sei. Parallel zur Abwertung der Landeswährung habe die Inflation wieder kräftig angezogen. Es sei davon auszugehen, dass der Realzins auch 2024 das ganze Jahr über deutlich negativ sein werde. Im Jahresverlauf dürfte sich die Lira-Abwertung etwas verlangsamen, da sich der Inflationsanstieg abschwäche und gleichzeitig Unterstützung durch EZB und FED in Form von niedrigeren Leitzinsen in der EU und den USA als Entlastungsfaktoren hinzukämen.Bis Mitte 2024 dürfte die Inflation weiter steigen, nachdem im vierten Quartal 2023 die etwas langsamere Abwertung der Lira und niedrigere Rohstoffpreise (angeführt von Energieträgern) für etwas Entspannung gesorgt hätten. Die geopolitische Eskalation im Roten Meer habe wieder Druck auf die Preise ausgeübt und für den jüngsten Anstieg im Februar gesorgt. Ein großer Unterschied bestehe zwischen der Inflation bei Waren und der bei Dienstleistungen. Es seien die kräftigen Lohnerhöhungen, die auf die Preisgestaltung im Dienstleistungssektor besonders durchschlagen würden. Vor dem Hintergrund sinkender Inflationserwartungen sowie Basiseffekten sollte die Inflation insgesamt ab dem dritten Quartal des laufenden Jahres zu sinken beginnen. Zu etwa dem gleichen Zeitpunkt dürfte die Zentralbank anfangen, die Zinsen allmählich zu senken, auch um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. Insgesamt würden die Analysten der Helaba für 2024 eine durchschnittliche Inflation von 45% erwarten (2025: 25%).