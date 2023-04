Ein solch hohes Leistungsbilanzdefizit sorge in der Regel für einen Abwertungsdruck, dem vor allem durch eine restriktive Geldpolitik begegnet werden könnte. Dieser Weg sei der Türkischen Zentralbank allerdings verwehrt, weil Präsident Erdogan angeordnet habe, die Zinsen niedrig zu halten. So sei der Leitzins bei Zinsentscheid am 23. März unverändert bei 8,5% geblieben. Zur Stabilisierung der Lira müsse die Notenbank daher fortwährend Teile ihrer Devisenreserven auf den Markt werfen, wobei diese ohnehin bereits auf niedrigem Niveau lägen.



Dass diese Politik nicht dauerhaft fortgeführt werden könne, sei unter Ökonomen weitgehend Konsens. Doch selbst eine reformorientierte Regierung könnte die makroökonomischen Problem nicht von einem Tag auf den anderen lösen. Um das Defizit in der Leistungsbilanz zu reduzieren, müsse die Lira deutlich abgewertet werden, was aber den Inflationsdruck zunächst verstärken würde. Die Zinsen müssten erhöht werden, damit die Geldpolitik wieder Glaubwürdigkeit erlange, doch eine konjunkturelle Vollbremsung könnte sich eine neue Regierung politisch wohl nur schwer erlauben.



Der Mangel an Vertrauen in die Zentralbank befeuere die Inflationserwartungen und führe zu hohem Preisdruck. Um das Problem eines deutlich zu hohen Leistungsbilanzdefizits in den Griff zu bekommen, müsste die Inlandsnachfrage über höhere Zinsen nachhaltig gedämpft werden. Gleichzeitig müssten über eine deutliche Abwertung Exporte verbilligt und Importe verteuert werden. Letzteres würde allerdings zunächst die sozialen Probleme weiter verschärfen. Ein Regierungswechsel nach den Wahlen am 14. Mai würde umfassende Reformperspektiven eröffnen, aber die Herausforderungen für eine neue Regierung wären groß.



Drei Währungskrisen innerhalb von drei Jahren hätten das Vertrauen von Ratingagenturen und internationalen Investoren in die türkische Wirtschaftspolitik stark erschüttert. Die größten fundamentalen Schwächen seien das hohe Leistungsbilanzdefizit, die hohe Fremdwährungsverschuldung des Unternehmenssektors und die zu niedrigen Währungsreserven. Angesichts der sehr hohen Auslandsverschuldung sei es essentiell, dass der Zugang zum internationalen Finanzierungsmarkt für türkische Banken und Unternehmen bestehen bleibe. (05.04.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gut fünf Wochen vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 14. Mai ist das Rennen um das Präsidentenamt völlig offen, so die Analysten der DekaBank.Zwar liege Herausforderer Kilicdaroglu in den meisten Umfragen leicht vor Amtsinhaber Erdogan, doch sei der Vorsprung angesichts vieler unentschlossener Wähler zu gering, als dass ihm eine klare Favoritenrolle zuerkannt werden könnte. Erdogan habe aufgrund der Versäumnisse der Regierung bei der Organisation der Hilfsmaßnahmen nach dem verheerenden Erdbeben zwar an Zustimmung verloren, doch seien die Verluste nicht dramatisch. Kilicdaroglu werde davon profitieren, dass die kurdische HDP auf die Aufstellung eines eigenen Kandidaten verzichte und ihre Unterstützung für Kilicdaroglu zumindest zu erkennen gegeben habe. Aber gleichzeitig würden sich eher nationalistisch eingestellte Wähler gerade an dieser Nähe zu den Kurden stören.