Bei den Parlamentswahlen werde das AKP-geführte Cumhur-Bündnis wahrscheinlich eine Mehrheit im Parlament erreichen. Das verschaffe Erdoğan im zweiten Wahlgang eine vorteilhafte Position. Und selbst wenn Kılıçdaroğlu im zweiten Wahlgang einen deutlichen Stimmenzuwachs verzeichnen sollte, müsste er mit einem Parlament regieren, in dem die AKP die Führung habe.



Die Ergebnisse hätten mit ziemlicher Sicherheit einen negativen Einfluss auf die Finanzmärkte. Das habe man bereits heute Morgen gesehen: Die Credit Spreads hätten sich deutlich ausgeweitet, die Futures am Aktienmarkt hätten stark nachgegeben und die Erwartungen für die Leitzinsen seien wieder auf den unhaltbaren Status quo zurückgegangen. Die Währung habe sich aufgrund lokaler Interventionen kaum bewegt, und wenn Präsident Erdoğan an der Macht bleibe, werde dies in nächster Zeit wahrscheinlich auch so bleiben. Das werde allerdings nur mithilfe umfangreicher Interventionen der Zentralbank und lokaler Banken möglich sein und führe langfristig zu größeren Ungleichgewichten, die das Land werde bewältigen müssen.



Die Türkei sei schon immer anfällig gewesen. Jedoch habe das Land in den letzten drei Jahren zunehmend auf Pump gelebt, finanziert durch Einlagen anderer Zentralbanken, insbesondere der Golfstaaten, sowie durch Einlagen Russlands nach dem Einmarsch in der Ukraine. Diese Ströme dürften jedoch irgendwann zum Stillstand kommen oder sich umkehren. Dann könnte der Druck auf die Währung und die Wirtschaft angesichts solcher anhaltenden Leistungsbilanzdefizite zunehmen, besonders wenn es keinen glaubwürdigen politischen Rahmen gebe, wie es unter der derzeitigen Regierung wahrscheinlich sei. (15.05.2023/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Ergebnisse der ersten Runde bei den Wahlen in der Türkei sind fast vollständig ausgezählt und es sieht ganz so aus, als habe kein Kandidat 50% der Stimmen erhalten, so Richard Briggs, Senior Fund Manager Emerging Market Debt bei Candriam.Damit würden die Präsidentschaftswahlen mit ziemlicher Sicherheit in eine zweite Runde gehen. Der Abstand bei den Kandidaten nach Auszählung von 99% der Stimmen sei besonders knapp gewesen: Präsident Erdoğan habe mit über 49% der Stimmen im ersten Wahlgang besser abgeschnitten als in den Umfragen vor der Wahl. Sinan Oğan und die MHP hätten ebenfalls besser abgeschnitten als in den Umfragen vor der Wahl, und es sei nicht klar, ob seine Stimmen in einem zweiten Wahlgang an Kılıçdaroğlu gehen würden.