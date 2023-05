Überraschend komme diese Entwicklung nicht, schließlich habe bereits vor der Stichwahl Erdoğan in der Wählergunst vorn gelegen. "Der Aktionär" habe schon damals geschrieben: "Kilicdaroglu hatte versprochen, die sehr hohe Inflation in der Türkei zu bekämpfen und stand für eine Annäherung an die Europäische Union. Nun sieht es aber so aus, als könnte sich in der Türkei eine Mehrheit finden, die für eine Fortsetzung der Wirtschafts- und Finanzpolitik stimmt, die zu einer weiteren Entwertung der Lira führen dürfte." Zu diesem fortgesetzten Verfall gegenüber Euro und US-Dollar sei es nun gekommen. Am Nachmittag habe ein Euro bis zu 22 Lira gekostet, was einem Anstieg um rund 1,8% entspreche. Im Devisen-Trading, wo auch schon mal dreistellige Hebel eingesetzt würden, seien das Welten! Morgan Stanley zufolge könnte die Lira nach der Wahl weitere 29% abwerten und ein US-Dollar schließlich Ende des Jahres 28 Lira kosten, falls sich an der bisherigen Politik nichts ändere.



Kurz vor der Stichwahl habe die türkische Führung laut Insidern noch mit diversen Maßnahmen versucht, die eigene Währung zu stützen - wohl um negative Nachrichten in der entscheidenden Phase zu vermeiden. So sollten u.a. Limits für den Devisenhandel gesenkt worden sein, türkische Kreditinstitute sollten US-Dollar verkauft haben und Banken die Aufforderung erhalten haben, Nachfrage nach harten Währungen nur bei unmittelbarem Bedarf tatsächlich direkt zu bedienen.

"Der Aktionär" habe dazu bereits geschrieben: "Das Stabilisieren einer Währung gegen den Marktdruck funktioniert in der Regel nur sehr bedingt und lediglich kurzfristig, zumal die türkische Lira im Vergleich zu Euro und Dollar auch schlicht relativ unbedeutend ist."



Erdoğans Wiederwahl bedeute voraussichtlich die Fortsetzung einer eigenwilligen Wirtschaftspolitik, bei der mit relativ niedrigen Zinsen die Inflation noch befeuert werde, statt mit einer Straffung gegenzusteuern. Die Lira bleibe demnach gegenüber US-Dollar und Euro klar im Abwärtstrend - was zumindest Devisen-Trader freuen dürfte. (30.05.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Währungsverfall gehe weiter: Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in der Stichwahl gegen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu am Wochenende gewonnen habe, sei die Lira (TRY) gegenüber dem Euro heute auf ein neues Allzeittief gefallen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch gegenüber dem US-Dollar habe die Lira einmal mehr deutlich geschwächelt.