Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das schwerste Erdbeben in der Türkei seit Jahrzehnten hat zu tausenden Todesopfern geführt, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Der Mangel an Vertrauen in die Zentralbank befeuere die Inflationserwartungen und führe zu hohem Preisdruck. Um das Problem eines deutlich zu hohen Leistungsbilanzdefizits in den Griff zu bekommen, müsste die Inlandsnachfrage nachhaltig gedämpft werden. Erdogan wolle dies zumindest bis zu den Wahlen vermeiden. Unabhängig vom Wahlausgang dürfte in der zweiten Jahreshälfte jedoch eine stärkere Abwertung toleriert werden, die nötig sei, um das Leistungsbilanzdefizit zu reduzieren. Trotz der Hochinflation und wiederholter Währungskrisen könne Erdogan auf eine Wiederwahl hoffen, was in erster Linie daran liege, dass sich die Opposition bislang nicht geschlossen zeige.Länderrisiko: Drei Währungskrisen innerhalb von drei Jahren hätten das Vertrauen von Ratingagenturen und internationalen Investoren in die türkische Wirtschaftspolitik stark erschüttert. Die größten fundamentalen Schwächen seien das hohe Leistungsbilanzdefizit, die hohe Fremdwährungsverschuldung des Unternehmenssektors und die zu niedrigen Währungsreserven. Angesichts der sehr hohen Auslandsverschuldung sei es essentiell, dass der Zugang zum internationalen Finanzierungsmarkt für türkische Banken und Unternehmen bestehen bleibe. (Emerging Markets Trends vom 10.02.2023) (13.02.2023/ac/a/m)