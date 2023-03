Ince habe zwar keinerlei Aussichten auf einen Wahlsieg, könnte aber der Opposition einige Prozente kosten, was dann eine Stichwahl erforderlich machen könnte. In einer solchen stünden die Chancen nach aktuellen Prognosen und Umfragen ungefähr 50 zu 50, mit leichten Vorteilen für den Amtsinhaber Erdogan. Das sei natürlich zu wenig, um Freude beim amtierenden Präsidenten auszulösen. Es stelle für ihn aber eine markante Verbesserung gegenüber der Situation in den letzten 18 Monaten dar, wo Erdogan einen hohen Rückstand in den Umfragen gehabt habe.



Volkswirtschaftlich sei das Wachstum der türkischen Wirtschaft 2022 mit real 5,6% stärker ausgefallen als erwartet. Überhaupt sei zu sagen, dass trotz aller Probleme mit Inflation, Währung und Leistungsbilanz die türkische Wirtschaft in den letzten 25 Jahren beeindruckend zugelegt habe. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf beispielsweise sei in dieser Zeit um 115% gestiegen, verglichen mit rund 40% für den Schwellenländer-Durchschnitt.



Apropos Währung und Leistungsbilanz: Anfang März habe Saudi-Arabien bekannt gegeben, 5 Milliarden US-Dollar bei der Türkischen Zentralbank zu deponieren. Das sei offenkundig ein Akt der Unterstützung Erdogans in der anstehenden Wahl. Demgegenüber seien westliche Regierungen und Medien sehr interessiert an einem Machtwechsel in Ankara. Auch das unterstreiche die hohe geopolitische Bedeutung der Wahlen am 14. Mai.



Die Aktienbörse in Istanbul habe im Februar trotz des Erdbebens gegen den globalen Trend kräftig zugelegt, habe einen Teil dieser Gewinne jedoch im März aber wieder abgegeben. Gegenüber Ende Januar habe per 23. März ein Zugewinn von rund 9% (in Lokalwährung) zu Buche gestanden.





