Angesichts der Tatsache, dass Erdogan frühere Wahlen trotz scheinbar unüberwindbarer Hindernisse - einschließlich Währungskrisen, rapider Inflation und schwerer Unruhen - gewonnen habe, möge es seltsam erscheinen, dass die Märkte in der vergangenen Woche seine Niederlage einzupreisen schienen. "Als sich mehrere Oppositionsparteien um einen einzigen Herausforderer - Kemal Kilicdaroglu - scharten und die Umfragen ihm einen leichten Vorsprung bescheinigten, wurden die Anleger jedoch von einer Art Aufbruchsstimmung erfasst", so Grüner. "Um Benjamin Graham zu zitieren: Kurzfristig verhalten sich die Märkte wie eine Wahlmaschine, langfristig jedoch wie eine Waage." Kurzfristig könnten sie also von Popularität und Begeisterung abhängen, langfristig verschwinde allerdings die emotionale Komponente.



Die erste Ernüchterung habe dabei nicht lange auf sich warten lassen. Am Montag seien die türkischen Aktienmärkte mit der Realität konfrontiert worden, dass Erdogan trotz Aufbruchsstimmung gute Siegchancen für die anstehende Stichwahl habe. "Unter anderem könnte die Regierung mit Lohnerhöhungen im öffentlichen Sektor wirkungsvollen Einfluss auf die aktuelle Wählerstimmung nehmen", erläutere Grüner. "Kurzfristig dürfte dies eine bessere Wahlwirkung entfalten als die Aussicht auf Kilicdaroglus Wirtschaftspolitik, die auf eine Anhebung der Zinssätze und die Wiederherstellung einer normalen Geldpolitik setzt." Hinzu komme, dass der ausgeschiedene dritte Herausforderer, Sinan Ogan, zum Zünglein an der Waage werden könne. Der Anteil von fünf Prozent der Wähler, die ihn bisher unterstützt hätten, stünden nun zur Disposition. Er habe noch keinen der beiden verbleibenden Kandidaten unterstützt, sein Wahlkampf sei jedoch rechtslastig geführt worden und somit sei die Tendenz denkbar, dass sich seine Anhänger dem konservativen Präsidenten Erdogan zuwenden würden.



Fundamentales zähle



"Kurzfristig können sich die Märkte auf alles Mögliche einstellen, auch auf Möglichkeiten und irrationale Hoffnungen", sage Grüner. "Aber über längere Zeiträume bewegen sie sich auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten. Wenn man schnelle Aufwärtsbewegungen sieht, wie die der Türkei in der vergangenen Woche, ist es nur allzu leicht, diese zu extrapolieren und gute Zeiten vorauszusagen." Aber wenn der Hauptantrieb einer Rally aus dem "Prinzip Hoffnung" bestehe und nicht die begründete Wahrscheinlichkeit einer fundamentalen Verbesserung darstelle, könne sie ebenso schnell vergehen wie sie aufgetreten sei.



Fazit



"Aktienmärkte reagieren mit wiederkehrenden Mustern auf eine politische Aufbruchsstimmung", resümiert Grüner. "Die große Hoffnung wird nicht nur blitzschnell eingepreist, sie erfüllt sich auch selten so, wie die Befürworter behaupten." Immer wenn Anleger von einer "großen Bewegung" und hoffnungsvollen Geschichten hören, sei also Vorsicht geboten. (17.05.2023/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Rund um die Präsidentschaftswahlen in der Türkei komme Bewegung in die lokalen Aktienmärkte, so die Experten von Grüner Fisher Investments im aktuellen Kapitalmarktausblick.Türkische Aktien seien in der vergangenen Woche um 11,2 Prozent angestiegen, da die Anleger optimistisch gewesen seien, dass die Wähler den langjährigen Präsidenten Erdogan bei den Wahlen am Sonntag absetzen würden. "Die Realität hielt jedoch direkt am Montag Einzug und die lokalen Aktien fielen um 7,9 Prozent, nachdem Erdogan die Erwartungen übertroffen hatte und eine gute Ausgangsposition für die Stichwahl am 28. Mai erreichte", bilanziere Thomas Grüner, Grüner und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments."Wir sehen hier hilfreiche Lehren für Anleger, unabhängig davon, ob sie in Aktien der Schwellenländer investieren oder nicht: ‚Hoffnungen‘ und ‚Möglichkeiten‘ sind eine ungeeignete Grundlage für erfolgreiche Investitionsentscheidungen."