Anzeichen für eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums seien vor allem in der Industrie zu erkennen: Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe im August zwar leicht zulegen können, habe aber mit 47,4 Punkten deutlich unter der Expansionsmarke gelegen. Die Industrieproduktion sei im Juli deutlich um 6,2% mom zurückgegangen und habe nur noch 1,3% über dem Vorjahresniveau gelegen. Die Regierung zeige sich weiter entschlossen, das Wirtschaftswachstum hoch zu halten, um insbesondere für Präsident Erdogan die Siegchancen bei den Wahlen im kommenden Jahr zu erhalten. So sei der Leitzins überraschend um 100 Basispunkte auf 13% gesenkt worden, was angesichts einer Inflationsrate von zuletzt 80,2% einem hohen und steigenden negativen Realzins bedeute. Zudem habe Erdogan ein großes Wohnungs- und Bürogebäudebauprogramm angekündigt, das über fünf Jahre Investitionen in Höhe von 50 Mrd. US-Dollar ermöglichen solle.



Präsident Erdogan habe in wirtschaftspolitischen Fragen das letzte Wort. Der Verzicht auf Zinsanhebungen in einem Hochinflationsumfeld zeige, dass er auch in der Geldpolitik weiterhin starken Einfluss ausübe. Der Mangel an Vertrauen in die Zentralbank auf Seiten von Investoren und Konsumenten befeuere hohe Inflationserwartungen und werde bis zu einem Kurswechsel in der Geldpolitik zu einem anhaltend hohen Preisdruck führen. Die damit verbundenen Kaufkraftverluste der privaten Haushalte dürften die Konsumnachfrage mittelfristig belasten. Um das Problem eines deutlich zu hohen Leistungsbilanzdefizits in den Griff zu bekommen, müsste die Inlandsnachfrage nachhaltig gedämpft werden. Erdogan wolle dies zumindest bis zu den Wahlen im kommenden Jahr vermeiden und riskiere damit eine erneute Währungskrise. Trotz der Hochinflation und wiederholter Währungskrisen könne Erdogan auf eine Wiederwahl im kommenden Jahr hoffen, was in erster Linie daran liege, dass sich die Opposition bislang nicht geschlossen zeige und sich noch nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl habe einigen können. Ein politischer Wechsel würde umfassende Reformperspektiven eröffnen.



Drei Währungskrisen innerhalb von drei Jahren hätten das Vertrauen von Ratingagenturen und internationalen Investoren in die türkische Wirtschaftspolitik stark erschüttert. Die Risikoaufschläge türkischer Staatsanleihen würden die Sorge der Investoren zeigen, doch das Spreadniveau signalisiere keine Erwartung einer bevorstehenden Staatsschuldenkrise. Die größten fundamentalen Schwächen seien die hohe Fremdwährungsverschuldung des Unternehmenssektors und die niedrigen Währungsreserven. Angesichts der sehr hohen Auslandsverschuldung sei es essentiell, dass der Zugang zum internationalen Finanzierungsmarkt für türkische Banken und Unternehmen bestehen bleibe. (16.09.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das türkische Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal um 2,1% qoq und 7,6% yoy erneut kräftig angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Der private Verbrauch habe der hohen Inflation erneut getrotzt und um 22,5% yoy zugelegt. Offenbar würden die Kaufkraftverluste weniger stark wiegen als der Versuch vieler Haushalte, Käufe vorzuziehen, um einem weiteren Preisanstieg zuvorzukommen. Ein weiterer Treiber seien die hohen Touristenzahlen gewesen, die sich in einem Anstieg der Dienstleistungen um 18,1% yoy niedergeschlagen hätten. Beide Faktoren würden dafür sprechen, dass sich das Wirtschaftswachstum in den kommenden Quartalen abkühlen werde, da die Sparquote der privaten Haushalte nicht immer weiter fallen dürfte und die Erholung des Tourismussektors nach dem pandemiebedingten Einbruch bereits weit vorangeschritten sei. Aufgrund des starken zweiten Quartals hätten die Analysten die BIP-Prognose für 2022 von 3,5% auf 4,6% angehoben, die Prognose für 2023 dagegen von 3,6% auf 3,2% gesenkt.