Es sei allerdings nicht lange her, dass Erdogan mit Naci Agbal ebenfalls einen marktfreundlichen Zentralbankchef berufen und nach wenigen Monaten auch wieder entlassen habe. Dass Erdogan mittlerweile von der Richtigkeit einer orthodoxen Wirtschaftspolitik überzeugt sei, könne man getrost ausschließen. Es bestehe daher die große Gefahr, dass auch Erkan wieder abberufen werde, wenn ihre restriktive Politik die Wirtschaft stark ausbremse.



Die Lira habe trotz der Aussicht auf höhere Zinsen ihren Abwärtstrend beschleunigt. Dies dürfte vor allem auf die gesunkene Bereitschaft von Zentralbank und Staatsbanken zu Devisenmarktinterventionen zurückzuführen sein. Angesichts eines weiterhin hohen Leistungsbilanzdefizits stehe die Notwendigkeit einer Abwertung aus fundamentaler Sicht nicht infrage. Zudem sei der Zugang zu Devisen in den vergangenen Monaten immer weiter erschwert worden. Würden die Beschränkungen nun gelockert, um dadurch wieder Vertrauen in die Lira zu schaffen, dürfte es zunächst zu einem verstärkten Kauf von US-Dollars kommen.



Obwohl eine deutlich schwächere Währung den Schuldendienst für Staat und Unternehmen verteuere, seien die Risikoprämien auf türkische Eurobonds seit der Ernennung Simseks deutlich gefallen. Hier komme in erster Linie die Erwartung zum Ausdruck, dass zumindest für einige Zeit die großen strukturellen Probleme (Leistungsbilanzdefizit, Inflation, fehlendes Vertrauen in die Lira) ernsthaft angegangen würden.



Erdogan habe das letzte Worte in allen wichtigen politischen Fragen. Die von ihm gebilligte Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik könne jederzeit wieder korrigiert werden. Zunächst dürfte die Lira weiter abwerten, bis sie sich einem fundamental gerechtfertigten Niveau angenähert habe. In der Folge dürfte der Inflationsdruck zunehmen. Höhere Zinsen dürften die Wirtschaft ausbremsen. Es erscheine eher unwahrscheinlich, dass der neue Kurs über mehrere Jahre durchgehalten werde. Das Misstrauen der Finanzmärkte gegenüber Erdogan dürfte bestehen bleiben.



Die sich nach der Wiederwahl Erdogan abzeichnende Wirtschaftspolitische Kehrtwende habe am türkischen Eurobondmarkt zunächst für Erleichterung gesorgt und zu sinkenden Spreads geführt. Eine Phase einer stabilitätsorientierten Politik würde die Gefahr einer schweren Zahlungsbilanzkrise zumindest bis auf weiteres reduzieren. S&P und Fitch dürften ihren Ratingausblick von negativ auf stabil anheben. Ein positiver Ratingtrend sei jedoch nicht absehbar, weil die makroökonomischen Ungleichgewichte so groß seien. (Ausgabe vom 13.06.2023) (15.06.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan hat die Präsidentschaftswahl gewonnen, so die Analysten der DekaBank.In der Stichwahl habe er sich gegen seinen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu mit 52% zu 48% durchgesetzt. Das Regierungsbündnis habe zudem seine Mehrheit im Parlament verteidigt. Nach seinem in dieser Klarheit etwas überraschenden Sieg sehe sich Erdogan offenbar ausreichend gestärkt, um wirtschaftspolitisch erneut eine Kehrtwende zu vollziehen, denn er habe Mehmet Simsek zum neuen Finanz- und Wirtschaftsminister ernannt.Simsek sei bereits bis zu seiner Entlassung im Jahr 2018 Finanzminister in einer von Erdogan geführten Regierung gewesen. Er stehe für einen marktfreundlichen Kurs und habe sich nach seiner Ernennung vor allem für Transparenz in der Wirtschaftspolitik ausgesprochen. Dies wäre eine Abkehr von den immer neuen und kaum noch zu überschauenden Regulierungsschritten der vergangenen Monate.