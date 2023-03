Das Oppositionsbündnis aus sechs Parteien habe am 6. März nach langem Zögern ihren gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl bekannt gegeben. Es sei erwartungsgemäß Kemal Kilicdaroglu, der Führer der größten Oppositionspartei CHP. Er gelte als wenig charismatisch und schneide in Umfragen regelmäßig schlechter ab als seine Parteifreunde Imamoglu und Yavas. Allerdings gelte er als seriös und habe sich seit vielen Jahren den Kampf gegen die Korruption auf die Fahnen geschrieben, was angesichts der katastrophalen Folgen des Erdbebens im Wahlkampf ein Hauptthema sein dürfte. Zudem gelte er Wählern der kurdischen Oppositionspartei HDP als gut vermittelbar, und die Führung der HDP habe bereits erkennen lassen Kilicdaroglu unterstützen zu wollen. Die populären Imamoglu und Yavas würden als potenzielle Vizepräsidenten ebenfalls ein wichtiger Teil des Wahlkampfteams sein.



Die schwerwiegenden Folgen Erdbebenkatastrophe würden verhindern, dass sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit stärker auf die Wirtschaft richte. Hier könne Erdogan angesichts wiederholter Währungskrisen, Hochinflation und verbreiteter Armut zwar weiterhin keine gute Bilanz vorweisen, doch immerhin seien zuletzt Stabilisierungstendenzen erkennbar gewesen. So habe die Türkische Lira gegenüber dem US-Dollar seit Anfang Oktober nur 2% an Wert eingebüßt, wobei dies überwiegend auf Eingriffe der Notenbank zurückzuführen sei. Die Inflationsrate liege noch immer bei über 50%, sei seit dem Hochpunkt von 85,5% im Oktober jedoch kontinuierlich gefallen und dürfte bis Juni auf rund 40% weiter zurückgehen. Das Wirtschaftswachstum habe im vierten Quartal mit einem Zuwachs von 0,9% gegenüber dem Vorquartal (3,5% yoy) über den Erwartungen gelegen. Aufgrund der zu erwartenden Wiederaufbaumaßnahmen hätten die Analysten ihre BIP-Prognose für 2023 von 1,9% auf 2,8% und für 2024 von 2,7% auf 3,4% angehoben.



Der Mangel an Vertrauen in die Zentralbank befeuere die Inflationserwartungen und führe zu hohem Preisdruck. Um das Problem eines deutlich zu hohen Leistungsbilanzdefizits in den Griff zu bekommen, müsste die Inlandsnachfrage über höhere Zinsen nachhaltig gedämpft werden. Gleichzeitig müssten über eine deutliche Abwertung Exporte verbilligt und Importe verteuert werden. Letzteres würde allerdings zunächst die sozialen Probleme weiter verschärfen. Ein Regierungswechsel nach den Wahlen am 14. Mai würde umfassende Reformperspektiven eröffnen.



Drei Währungskrisen innerhalb von drei Jahren hätten das Vertrauen von Ratingagenturen und internationalen Investoren in die türkische Wirtschaftspolitik stark erschüttert. Die größten fundamentalen Schwächen seien das hohe Leistungsbilanzdefizit, die hohe Fremdwährungsverschuldung des Unternehmenssektors und die zu niedrigen Währungsreserven. Angesichts der sehr hohen Auslandsverschuldung sei es essentiell, dass der Zugang zum internationalen Finanzierungsmarkt für türkische Banken und Unternehmen bestehen bleibe. (10.03.2023/ac/a/m)







Bei dem schweren Erdbeben vor gut einem Monat sind mehr als 50.000 Menschen ums Leben gekommen und 200.000 Häuser wurden zerstört, so die Analysten der DekaBank.Präsident Erdogan sei es bislang nicht gelungen, mit Hilfsmaßnahmen und Versprechen für den Wiederaufbau Punkte zu sammeln. Stattdessen sei mittlerweile unstrittig, dass Verstöße gegen Bauvorschriften die Hauptursache für die vielen Toten seien. So sei in der mitten im Erdbebengebiet gelegenen Stadt Erzin kein einziges Gebäude eingestürzt, weil dort seit vielen Jahren die Vorschriften eingehalten worden seien. Da auch die Hilfsmaßnahmen als vollkommen ungenügend wahrgenommen würden, richte sich die Wut vieler Türken gegen die Zentralregierung und Präsident Erdogan, für den sich die Aussichten auf eine Wiederwahl am 14. Mai damit verschlechtert hätten.