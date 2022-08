Ein erneuter Einmarsch der türkischen Armee in Nordsyrien sei weiterhin angekündigt, doch es sei unklar, ob er darüber Einigkeit mit dem russischen Präsidenten Putin erzielen könne. Eine neue Konfrontation mit Russland wäre gegenwärtig nicht im türkischen Interesse. Vielmehr habe es zuletzt sogar eine Annäherung gegeben, die nach unbestätigten Meldungen auch eine Bezahlung russischen Gases in Rubeln und damit eine Verletzung der Sanktionen gegen Russland beinhalten könnte. Spekuliert werde zudem über die Lieferung türkischer Kampfdrohnen an Russland, was zeige, wie groß das Feld für neue Störungen im türkisch-westlichen Verhältnis sei. Erdogan könnte davon ausgehen, dass der Westen angesichts des Krieges in der Ukraine keinen schweren Konflikt mit der Türkei riskieren wolle.



Präsident Erdogan habe in wirtschaftspolitischen Fragen das letzte Wort. Der Verzicht auf Zinsanhebungen in einem Hochinflationsumfeld zeige, dass er auch in der Geldpolitik weiterhin starken Einfluss ausübe. Der Mangel an Vertrauen in die Zentralbank auf Seiten von Investoren und Konsumenten befeuere hohe Inflationserwartungen. Auf der anderen Seite habe die expansive Geldpolitik dazu beigetragen, dass die Türkei seit Beginn der Corona-Krise hohes Wirtschaftswachstum habe ausweisen können. Die Konjunkturausschläge dürften auch in den kommenden Jahren hoch sein. In der Frage der NATO-Erweiterung sei Erdogan ein diplomatischer Erfolg in Form von Zugeständnissen der Beitrittskandidaten Schweden und Finnland geglückt, der auf Seiten der Partner das Misstrauen gegen die Türkei jedoch eher verstärkt haben dürfte. Ob es 2023 zu einem Wechsel an der Spitze des Landes komme, sei trotz eher schwacher Umfragewerte für Erdogan ungewiss. Ein Wechsel würde umfassende Reformperspektiven eröffnen.



Drei Währungskrisen innerhalb von drei Jahren hätten das Vertrauen von Ratingagenturen und internationalen Investoren in die türkische Wirtschaftspolitik stark erschüttert. Die Risikoaufschläge türkischer Staatsanleihen würden die Sorge der Investoren zeigen, doch das Spreadniveau signalisiere keine Erwartung einer bevorstehenden Staatsschuldenkrise. Die größten fundamentalen Schwächen seien die hohe Fremdwährungsverschuldung des Unternehmenssektors und die niedrigen Währungsreserven. Angesichts der sehr hohen Auslandsverschuldung sei es essentiell, dass der Zugang zum internationalen Finanzierungsmarkt für türkische Banken und Unternehmen bestehen bleibe. (Ausgabe vom 12.08.2022) (15.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die makroökonomischen Probleme der Türkei sind weiterhin groß: Die Inflationsrate hat sich im Juli von 78,6% auf 79,6% erhöht, und die Korrektur der Energiepreise ist bei weitem nicht ausreichend, um das hohe Leistungsbilanzdefizit entscheidend zu senken, so die Analysten der DekaBank.So bleibe die Lira unter Druck und habe allein in den vergangenen vier Wochen noch einmal 3% gegenüber dem US-Dollar verloren. Seit Jahresbeginn liege der Verlust bei rund 26%. Die Zentralbank halte an ihrer Politik eines deutlich negativen Realzinses fest und der Leitzins liege unverändert bei viel zu niedrigen 14%. Allerdings sei es zuletzt gelungen, durch Vorgaben der Zentralbank an die Geschäftsbanken das Kreditwachstum zu verlangsamen. Mit diesen Maßnahmen räume die Notenbank unausgesprochen ein, dass die Politik der massiven Kreditausweitung ein Fehler gewesen sei. Eine Abschwächung der türkischen Wirtschaft sei nötig, um den Preisdruck und das Leistungsbilanzdefizit zu reduzieren. So sei der Rückgang des Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe von 48,1 auf 46,9 Punkte ein willkommenes Zeichen. Doch angesichts des näher rückenden Wahltermins (Juni 2023) stehe zu befürchten, dass Präsident Erdogan bald wieder auf eine stärkere Stimulierung der Wirtschaft pochen werde. Zuletzt habe er sich jedoch vor allem der Außenpolitik gewidmet.