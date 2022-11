Börse Düsseldorf-Aktienkurs TubeSolar-Aktie:

3,78 EUR -1,05% (23.11.2022, 14:01)



ISIN TubeSolar-Aktie:

DE000A2PXQD4



WKN TubeSolar-Aktie:

A2PXQD



Ticker-Symbol TubeSolar-Aktie:

9TS



Kurzprofil TubeSolar AG:



Die TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4, WKN: A2PXQD, Ticker-Symbol: 9TS) ist das Ergebnis einer erfolgreichen Transformation der früheren OSRAM®/LEDVANCE® Leuchtstoffröhrenfertigung zur Photovoltaikröhrenfertigung in Augsburg. Die patentgeschützte Technologie wird seit 2019 zur Herstellung von innovativen Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren genutzt.



Der Unternehmenssitz von TubeSolar befindet sich auf dem ehemaligen Firmengelände des OSRAM®-Werks in Augsburg. Mit Felix Mantke und Jürgen Gallina als kaufmännische und technische Vorstände verfügt die TubeSolar AG über zwei erfahrene Firmenlenker an der Spitze. Während Jürgen Gallina über 20 Jahre in technischen Leitungsfunktionen bei OSRAM® tätig war, ist der ehemalige deutsche Wirtschaftsprüfer und US-amerikanische Certified Public Accountant (CPA) Felix Mantke, seit 01.01.2022 im Vorstand, ein sehr erfahrener M&A- und Kapitalmarktexperte. (23.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - TubeSolar-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "buy"-Empfehlung für die Aktie der TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4, WKN: A2PXQD, Ticker-Symbol: 9TS).tubesolar habe vom TÜV Rheinland die Zertifizierungszusage für ihre innovativen, aus Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren bestehenden Module erhalten und damit einen wesentlichen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen plane die Inbetriebnahme der ersten hochautomatisierten Fertigungslinie (20 MW) noch im laufenden Jahr. Bis Ende 2025 wolle tubesolar die Produktionskapazität auf 250 MW erhöhen. tubesolars patentgeschützte Technologie verfüge durch ihre einzigartige Bauform über Alleinstellungsmerkmale, die dem Unternehmen sowohl im Bereich Agri-Photovoltaik als auch im Bereich Gründächer gegenüber klassischen Flachmodulen einen klaren Wettbewerbsvorteil bieten würden.Im September und Oktober habe tubesolar ihren Jahresbericht 2021 und Halbjahresbericht 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen habe 2021 und im ersten Halbjahr 2022 wie erwartet keine Umsätze erzielt. Das Nettoergebnis 2021 habe bei -1,7 Mio. Euro und in H1/22 bei -1,8 Mio. Euro gelegen. Für 2022E und 2023E gehe tubesolar jeweils von einem negativen EBIT im unteren zweistelligen Mio. Euro-Bereich aus. Dabei seien die Eigenleistung und Investitionszuschüsse jeweils nicht berücksichtigt. Die Analysten von First Berlin hätten ihre Schätzungen für 2022E und die Folgejahre angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell, das das nach der Zertifizierung gesunkene Risiko über eine niedrigere WACC-Schätzung (10,9% versus 12,1%) berücksichtige, ergebe ein neues Kursziel von 7,80 Euro (bisher: 7,50 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TubeSolar-Aktie: