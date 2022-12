Xetra-Aktienkurs TubeSolar-Aktie:

Kurzprofil TubeSolar AG:



Die TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4, WKN: A2PXQD, Ticker-Symbol: 9TS) ist das Ergebnis einer erfolgreichen Transformation der früheren OSRAM®/LEDVANCE® Leuchtstoffröhrenfertigung zur Photovoltaikröhrenfertigung in Augsburg. Die patentgeschützte Technologie wird seit 2019 zur Herstellung von innovativen Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren genutzt.



Der Unternehmenssitz von TubeSolar befindet sich auf dem ehemaligen Firmengelände des OSRAM®-Werks in Augsburg. Mit Felix Mantke und Jürgen Gallina als kaufmännische und technische Vorstände verfügt die TubeSolar AG über zwei erfahrene Firmenlenker an der Spitze. Während Jürgen Gallina über 20 Jahre in technischen Leitungsfunktionen bei OSRAM® tätig war, ist der ehemalige deutsche Wirtschaftsprüfer und US-amerikanische Certified Public Accountant (CPA) Felix Mantke, seit 01.01.2022 im Vorstand, ein sehr erfahrener M&A- und Kapitalmarktexperte. (06.12.2022/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - TubeSolar-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine "buy"-Empfehlung für die Aktie der TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4, WKN: A2PXQD, Ticker-Symbol: 9TS).TubeSolar habe sowohl ihre Bar- als auch ihre Sachkapitalerhöhung erfolgreich umgesetzt. Die Barkapitalerhöhung bringe einen Bruttoerlös von 8 Mio. Euro und die Sachkapitalerhöhung wandle Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 13,7 Mio. Euro in Eigenkapital um. Durch beide Maßnahmen steige die Aktienzahl um 5,1 Mio. auf 18,0 Mio. Die Maßnahmen würden den finanziellen Spielraum erhöhen und die Eigenkapitalquote verbessern. Bis zum Jahresende solle die erste hochautomatisierte Fertigungslinie mit einer Kapazität von 20 MW den Betrieb aufnehmen. Bis Ende 2025 solle die Produktionskapazität stufenweise auf 250 MW erhöht werden.Der Analyst habe am 23.11. nach der TÜV-Zertifizierung der Module ein umfangreicheres Update veröffentlicht und sehe in den erfolgreich umgesetzten Finanzierungsmaßnahmen einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur kommerziellen Modulproduktion. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe bei unveränderten Schätzungen weiterhin ein Kursziel von 7,80 Euro.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt seine Kaufempfehlung für die TubeSolar-Aktie. (Analyse vom 06.12.2022)Börsenplätze TubeSolar-Aktie: