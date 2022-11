Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das reale Bruttoinlandsprodukt Tschechiens ist im dritten Quartal 2022 um 0,4% gegenüber dem Vorquartal geschrumpft, gegenüber dem Vorjahresquartal entsprach das noch einem Zuwachs von 1,6%, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Als kleine offene Volkswirtschaft reagiere die tschechische Volkswirtschaft stark auf die Entwicklung der globalen, insbesondere der europäischen, Konjunktur. Die Risiken im Hinblick auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine seien damit hoch, auch wenn Tschechien die Diversifizierung der Erdgaslieferungen für den Winter 2022/2023 gelungen scheine. Für einen Konjunkturimpuls dürften weiterhin die Mittel der Aufbau- und Resilienzfazilität der EU sorgen. Die finanziellen Mittel aus dem Programm und auch die entsprechenden konjunkturellen Effekte dürften allerdings zeitlich über die nächsten Jahre gestreckt werden.Länderrisiko: Das Rating Tschechiens befinde sich im sehr soliden Investment-Grade-Bereich (S&P und Fitch: AA-; Moody’s: Aa3), allerdings würden die Agenturen die Perspektiven für die Konjunktur und die öffentlichen Finanzen kritisch sehen und die Bonitätsbeurteilung mehrheitlich mit einem negativen Ausblick versehen. Das Budgetdefizit sei während der Corona-Krise angestiegen und dürfte wegen der neuen Phase wirtschaftlicher Schwäche und der Ausgaben für die Energiepreisbremse in diesem und im nächsten Jahr ebenfalls hoch bleiben. Die Kosten der Preisdeckelung für Strom und Erdgas für die privaten Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen dürften ca. 1,5% des BIP betragen, hinzu kämen die Stützungsmaßnahmen für größere Unternehmen. Auch die steigenden Finanzierungskosten würden die öffentlichen Finanzen belasten. Die Regierung plane allerdings, die Energiepreisbremse durch eine Zufallsgewinnsteuer im Bereich von Energieerzeugung, Raffinerien und Finanzen zu finanzieren. Nach den Parlamentswahlen im Herbst 2021 sei in der Tschechischen Republik der liberalkonservative Petr Fiala zum Ministerpräsidenten ernannt worden. Er führe eine Regierung aus fünf Gruppierungen an, dem neben seiner Demokratischen Bürgerpartei (ODS) auch Christdemokraten und Piratenpartei angehören würden. Der neue Ministerpräsident stehe zwar für eine traditionellere Politik als sein Vorgänger, der ANO-Vorsitzende Babis; die Breite des Regierungsbündnisses könne allerdings zur Instabilität der Regierung führen. Der massive Anstieg der Lebenshaltungskosten habe im Herbst bereits zu einer Protestwelle in der Bevölkerung geführt. (Emerging Markets Trends vom 11. November 2022) (16.11.2022/ac/a/m)