Linz (www.aktiencheck.de) - Tschechien gilt als verlängerte Werkbank der deutschen Industrie, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die jüngsten Daten aus Deutschland würden den befürchteten Konjunkturrückgang bestätigen. Die Prognosen der Bundesregierung für 2024 seien kürzlich von +1,3% auf magere +0,2% gesenkt worden. Der ifo-Geschäftsklimaindex (Umfrage unter 7.000 Unternehmen zur Stimmung innerhalb der Industrie) liege derzeit bei 85,5 Punkten. Pauschal gesagt gelte, dass Werte unter 100 auf eine "negative" Grundstimmung hinweisen würden, wohingegen Werte über 100 eine optimistische Wirtschaftslage signalisieren würden.Die Entwicklung der Tschechischen Krone (CZK) spiegele die gegenwärtige Wirtschaftsdynamik wider. Die Zinspolitik der CNB (Tschechische Notenbank) habe gegenwärtig ebenfalls starken Einfluss auf die Kursbewegung in EUR/CZK. Die jüngste Schwächephase der Krone (EUR/CZK an der Spitze bei 25,500) sehen wir als interessantes Niveau für Absicherungen, so Oberbank. (26.02.2024/ac/a/m)