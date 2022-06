Nachdem sich die Aktie von Digital World Acquisition zuletzt an einer Bodenbildung um die 28-Dollar-Marke versucht habe, breche der Kurs am Montag zeitweise auf unter 25 Dollar ein. Aktuell würden die Papiere knapp neun Prozent leichter notieren. Vom Allzeithoch bei 175 Dollar sei der Kurs mittlerweile 86 Prozent entfernt.



Mit den Ermittlungen des US-Justizministeriums könnte der Börsengang von Truth Social ernsthaft in Gefahr geraten.



Vor diesem Hintergrund und wegen des angeschlagenen Chartbilds bleibt "Der Aktionär" bei Digital World Acquisition weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 27.06.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Serie an Hiobsbotschaften für die Börsenpläne von Truth Social, das vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump mitgegründet wurde, reißt nicht ab, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Der SPAC Digital World Acquisition (ISIN US25400Q1058/ WKN A3CYXD), mit dem Truth Social fusionieren solle, habe am Montag bekannt gegeben, dass der Vorstand vor eine Grand Jury geladen worden sei. Die Aktie gebe nach.Zur zivilrechtlichen Untersuchung durch die US-Börsenaufsicht kämen nun auch noch strafrechtliche Ermittlungen rund um den Deal zwischen Digital World Acquisition und dem Kurznachrichtendienst Truth Social. Wie der SPAC am Montag bekannt gegeben habe, habe jedes Vorstandsmitglied eine Vorladung von einer Grand Jury in New York erhalten. Im Zuge dessen seien ähnliche Dokumente angefordert worden, wie sie bereits die SEC einsehen wollte, so Digital World Acquisition.