Trump Media & Technology Group Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DJT) bietet Dienstleistungen für soziale Netzwerke an. Das Medienunternehmen bedient Kunden in den Vereinigten Staaten. Es wurde vom Unternehmer und ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegründet, der Eigentümer des Social-Media-Netzwerks Truth Social ist. (26.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trump Media & Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Trump Media & Technology Group Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DJT) unter die Lupe.Aus der Digital World Acquisition Corporation (Ticker-Symbol "DWAC"), einer Mantelgesellschaft (SPAC), sei über Nacht die Trump Media & Technology Group geworden, die fortan unter dem Ticker-Symbol "DJT" handelbar sei. Anleger würden den Schritt feiern, am ersten Handelstag der neu firmierenden Gesellschaft schieße die Aktie um rund 40 Prozent nach oben.Bereits aus Vorfreunde über die Finalisierung des SPAC-Mergers sei die DWAC-Aktie am Montag rund 35 Prozent nach oben geschossen. Beflügelt habe zudem eine gerichtliche Entscheidung, mit der Präsidentschaftskandidat Donald Trump durchaus zufrieden sein könne.Denn ein Berufungsgericht habe Trump mehr Zeit für die Zahlung einer Millionenstrafe aus einem Betrugsprozess eingeräumt und die fällige Kaution reduziert. Trump müsse nun innerhalb von zehn Tagen erstmal eine Bürgschaft für 175 Millionen Dollar (etwa 160 Millionen Euro) aufbringen, so das Gericht am Montag. Die Entscheidung sei ein Erfolg und eine Erleichterung für Trump, für den eigentlich am Montag die Hinterlegung einer Bürgschaft für fast eine halbe Milliarde Dollar fällig geworden wäre.Nach der erfolgreichen Einbringung von Trump Media & Technology in die DWAC und der milderen Strafe für Trump kenne die Aktie kein Halten mehr. Inzwischen bringe das Unternehmen 2,6 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage. "Der Aktionär" werde die weiteren Entwicklungen rund um die neu an der Börse firmierende Gesellschaft weiter verfolgen.Anleger sollten den Wert weiter beobachten, so Michel Doepke. (Analyse vom 26.03.2024)