Es gebe jedoch einige Faktoren, die nach Meinung der Experten in den nächsten 3-6 Monaten Anlass zur Sorge geben könnten.



Die Probleme in der regionalen US-Bankenwelt scheinen noch nicht vollständig behoben zu sein, so die Experten von La Française AM. Das US-Finanzministerium und die US-Notenbank hätten sehr schnell eingegriffen, indem sie den Banken Kreditlinien zur Verfügung gestellt (das neue Bank Term Funding Program), die Einlagen der SVB garantiert und generell deutlich gemacht hätten, dass sie sich des regulatorischen Problems bewusst seien. Die FDIC (Federal Deposit Insurance Corp) werde bis zum 1. Mai ihre Erkenntnisse über die erforderlichen regulatorischen Änderungen veröffentlichen. Allerdings würden die Einlagen weiterhin in Staatsfonds fließen, die Aktienkurse der Regionalbanken würden sich kaum erholen, und die Konzentration einiger Bilanzsummen auf Immobilienanlagen könnte die Märkte veranlassen, die Entschlossenheit der Behörden vor dem 1. Mai zu testen. Es sei bekannt, dass "Bankenkrisen" selten vollständig beherrschbar seien, und obwohl die Unternehmensfinanzierung immer weniger von den Banken abhänge (vor allem in den USA), dürften diese Ereignisse zu einer weiteren Verschärfung der Kreditbedingungen beitragen - vor allem, wenn man bedenke, dass der Margendruck möglicherweise weiter anhalte.



Ein weiteres besorgniserregendes Zeichen sei die Nachfrage allgemein. Konsum sei das Lebenselixier der Industrieländer. Dies habe sich in der Welt nach Corona erneut bestätigt, vor allem durch die angesammelten Ersparnisse, die den Konsum trotz des sehr negativen Reallohnwachstums, insbesondere in Europa, aufrechterhalten hätten. Diese überschüssigen Ersparnisse würden jedoch allmählich zu Neige gehen, wie aus den aktuellen Einzelhandelsumsätzen oder aus den Daten zum BIP-Wachstum hervorgehe. Das Verbrauchervertrauen sei weiterhin auf einem Rekordtief, sodass sich die Situation in den kommenden Monaten wohl kaum verbessern werde. Die jüngsten Einzelhandelszahlen für Deutschland würden bereits einen Rückgang der Verbraucherausgaben zeigen.



Für die Märkte scheinen die Ereignisse im März nur ein Strohfeuer ohne wirkliche Folgen gewesen zu sein, so die Experten von La Française AM. Ihrer Meinung nach handle es sich dabei um eine erste Konsequenz der generellen Finanzbedingungen, die sich nach einer langen Phase extrem niedriger Zinsen ziemlich verschärft hätten. Es sei noch nie einfach gewesen, genau zu wissen, wann und wie sich solche Folgen manifestieren würden. Berücksichtige man jedoch die historische Zeitverzögerung zwischen dem Einsetzen der Zinsanhebungen und den wirtschaftlichen Folgen, dann scheinen wir in eine gefährliche Phase einzutreten. Könnte es sein, dass Indikatoren, die sich in der Vergangenheit bewährt hätten (Umkehrung der Renditekurve, BLS-Umfrage, Senior Loan Officer, Hypothekenzins usw.), in diesem Zyklus nicht mehr für Vorhersagen geeignet seien? Natürlich sei dies eine Möglichkeit, aber sei es auch das wahrscheinlichste Szenario? Obwohl die Folgen für andere Anlageklassen bisher sehr moderat gewesen seien, sollten wir die hohe Volatilität an den Anleihemärkten im März nicht ignorieren.



Abgesehen von den kurzfristigen Marktschwankungen erscheinen uns die mittelfristigen Risiken beträchtlich, so die Experten von La Française AM. Wie sehe es mit den künftigen Auswirkungen der Abwärtskorrektur der Immobilienpreise aus? Wie werde sich die Nachfrage entwickeln, wenn die Sparüberschüsse wegfallen würden? Welche Auswirkungen habe der Lohndruck auf die Gewinnspannen? Insgesamt halten die Experten von La Française AM das "rosige" Szenario einer sanften Disinflation und einer weichen Landung der Wirtschaft für schwer vorstellbar. (06.04.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - So weit, so gut! Der Zusammenbruch der US-Regionalbanken SVB ( ISIN US78486Q1013 WKN A0ET46 ) und Signature (ISIN: US82669G1040, WKN: A0B9ZR, Ticker-Symbol: TQJ, NASDAQ-Symbol: SBNY) sowie die Notübernahme der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) durch die UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) haben das Vertrauen der Märkte nicht erschüttert, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM.Seit Beginn der "Bankenkrise" am 6. März sei der S&P 500 Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) um 0,18% gestiegen, während der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) um -0,52% gesunken sei (Stand: 30. März). Das Gleiche gelte für den Kreditsektor insgesamt, wobei die High-Yield-Indices aufgrund der starken Abwärtsentwicklung der Zinssätze geringfügig im Minus gelandet seien.Die bisherigen makroökonomischen Daten würden bestätigen, dass die Situation unverändert bleibe und dass die seit Jahresbeginn abgegebenen Wachstumsprognosen nach wie vor Gültigkeit hätten. Die Experten würden auf die Aufzählung aller veröffentlichten Zahlen verzichten, aber unabhängig von den PMIs, dem ZEW oder dem ifo, den Beschäftigungszahlen oder den Umfragen des Conference Board in den USA komme man zu demselben Ergebnis: Ende März habe es keine Verschlechterung der Wirtschaftslage gegeben, und die Dienstleistungssektoren seien sehr stabil geblieben.