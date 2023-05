Paris (www.aktiencheck.de) - Der Start in den Wonnemonat ging bei Nickel daneben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zudem würden sich die Perspektiven für 2023 aufhellen; die Ratingagentur Moody's Investors Service habe ihren globalen Ausblick für den Metall- und Bergbaumarkt von "negativ" auf "stabil" hochgestuft. Risiken für den Markt seien zwar weiterhin vorhanden, dennoch hätten sich die Geschäftsbedingungen der Branche verbessert. So werde etwa Chinas Wiedereröffnung den Bedarf an Industriemetallen unterstützen.Dazu passe der neueste Wirtschaftsausblick des Internationalen Währungsfonds, der China und Indien als Haupttreiber des weltweiten Wirtschaftswachstums in diesem Jahr sehe. Danach solle der gesamte asiatisch-pazifische Raum als wichtigster Nickel-Absatzmarkt mit einem Plus von 4,6 Prozent für 70 Prozent des Wachstums verantwortlich sein. Der Angebotsüberschuss dürfte zwar in diesem Jahr laut INSG auf 239.000 Tonnen deutlich zunehmen, dies sei aber in erster Linie auf das üppige Angebot an Nickel der Klasse 2 aus Indonesien zurückzuführen, das an der Londoner Metallbörse gar nicht gehandelt werde. Der Kurs des dort maßgeblichen Nickels der Klasse 1 sollte von der künftig steigenden Nachfrage deutlich profitieren können. (Ausgabe vom 12.05.2023) (15.05.2023/ac/a/m)