SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

0,8056 CHF +1,97% (24.04.2023, 13:09)



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

0,8224 EUR +4,21% (24.04.2023, 12:39)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



NASDAQ OTC-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (24.04.2023/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz Rettung: Credit Suisse und SVB kämpfen weiter mit Abflüssen - AktiennewsVor rund sechs Wochen führten Probleme bei der Silicon Valley Bank (SVB) aus den USA und der Schweizer Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) zu großen Turbulenzen an den globalen Börsen, so die Experten von "FONDS professionell".Diese hätten aber nur kurz gedauert, beide Institute hätten schnell neue Besitzer gefunden. Die Credit Suisse sei an den großen Rivalen UBS gegangen, die SVB sei von der Regionalbank First Citizens aus dem US-Bundesstaat North Carolina übernommen worden. Damit hätten beide Banken aber noch nicht alle ihre Probleme gelöst, wie das "Handelsblatt" berichte.So würden Kunden der Credit Suisse weiterhin Vermögen von der Bank abziehen. Im Zeitraum Januar bis März hätten sich die Mittelabflüsse auf netto 61,2 Milliarden Franken belaufen, wie die Zeitung unter Verweis auf eine Mitteilung des Instituts schreibe. Das seien umgerechnet 62,39 Milliarden Euro. Besonders hoch seien die Mittelabflüsse in den Tagen kurz vor der staatlich verordneten Notübernahme durch die UBS am 19. März ausgefallen. Sie würden aber auf niedrigerem Niveau weitergehen, "eine Trendumkehr wurde bis am 24. April nicht beobachtet", heiße es in der Bankmitteilung weiter.Dazu komme, dass die verwalteten Vermögen von 1,294 Billionen Ende 2022 auf 1,253 Billionen Franken zusammengeschmolzen seien. Besonders das Kerngeschäft, die Vermögensverwaltung, leide dem Bericht zufolge unter dem Vertrauensverlust der Kunden. Innerhalb von drei Monaten hätten diese neun Prozent des per Ende 2022 verwalteten Vermögens abgezogen. Das trübe auch die weiteren Aussichten für das Geschäft: Die wiederkehrenden Kommissions- und Gebührenerträge seien um 17 Prozent zurückgegangen.Hinzu komme, dass viele Investoren ihre Portfoliounternehmen seit der SVB-Pleite anweisen würden, Konten bei mehreren Instituten zu haben. Viele würden einen Mix aus Großbanken wie J.P. Morgan Chase und kleineren Instituten bevorzugen, die oft bessere Konditionen anbieten könnten und weniger bürokratisch seien. "Es bleibt zu beobachten, wie First Citizens die alte SVB integriert", werde Sven Weber, Partner der Investmentgesellschaft Knightsbridge Advisers, zitiert.Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: