In den letzten Monaten hätten sich Anleger daher zunehmend Sorgen gemacht, dass die politischen Entscheidungsträger den derzeitigen Gegenwind für die chinesische Wirtschaft nicht vollständig erfasst hätten und das Risiko einer weiteren wirtschaftlichen Schwächephase steige. Die Sitzung des Politbüros Ende Juli sei deshalb ein wichtiges Signal gewesen. Gegenüber früheren Erklärungen habe sich der Tonfall geändert: So sei anerkannt worden, dass die Wirtschaft schwächer sei als erwünscht und dass die Politik darauf reagieren müsse - insbesondere mit Blick auf den Immobiliensektor und die Binnennachfrage. Da die Inflation in China kein politisches Hindernis darstelle und das Land einen hohen Leistungsbilanzüberschuss aufweise, hätten die politischen Entscheidungsträger zusätzlichen Spielraum für fiskalische und geldpolitische Anreize sowie für eine Lockerung der Vorschriften.



Zurzeit ziele das Konjunkturpaket vor allem auf die Steigerung der Binnennachfrage ab: Der Automobilsektor werde gestärkt. Zudem gebe es Steuererleichterungen und Subventionen für die Modernisierung und den Erwerb von Wohnraum. Diese Maßnahmen hätten eine Art Neustart eingeleitet. Dabei versuche Peking, die Wirkung zu verstärken, indem es die lokalen Behörden dazu ermutige, die chinesische Immobilienpolitik zu "optimieren" und diese den Bedürfnissen regional vor Ort anzupassen. In größeren Städten wie Peking und Shenzhen sollten beispielsweise die Beschränkungen für den Kauf von Wohnungen gelockert werden und zuverlässige Kreditnehmer günstige Bedingungen für den Erwerb eines größeren Hauses erhalten. Auch würden unter anderem Heimwerkerarbeiten gefördert, die Beschränkungen für den Besitz von Gebrauchtwagen aufgehoben oder Anreize für die Einführung von Elektroautos verbessert. All dies dürfte sich allmählich auf die Realwirtschaft auswirken, insbesondere wenn die Anreize auf lokaler Ebene gut umgesetzt würden. Ein breiter Nachfrageschub sollte hoffentlich längerfristig zu einer sich selbst tragenden Angebots- und Nachfragedynamik führen.



Zukünftig wolle China allerdings weniger abhängig vom Immobiliensektor werden. In der Halbleiterindustrie hinke China zwar noch den Spitzenplätzen hinterher, entwickele sich bei zahlreichen umweltfreundlichen Technologien allerdings schon zum Weltmarktführer. China sei bereits heute der größte Produzent von Erzeugnissen aus erneuerbaren Energien und führender Anbieter von Elektrofahrzeugen. Diese Führungsrolle werde in den nächsten zehn Jahren spürbare Auswirkungen auf die globalen Märkte haben. Im Bereich des digitalen Lieferkettenmanagements würden chinesische Unternehmen bereits eine Reihe von globalen Einzelhandelsmärkten, darunter die Fast Fashion-Branche, revolutionieren.



In den nächsten Monaten würden die Anleger auf weitere Einzelheiten zu den Konjunkturmaßnahmen und die Auswirkungen der angepassten Trickle-down-Politik achten. Wichtig sei, dass die derzeitige Ausgangsbasis für die Bewertung chinesischer Aktien größtenteils auf einem sehr attraktiven Niveau liege. (08.08.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ende der Corona-Restriktionen einen kräftigen Konjunkturschub in China zu erwarten, war aus Anlegersicht etwas voreilig, so David Perrett, Co-Head of Asia-Pacific Equities bei M&G Investments.Denn im Gegensatz zu den meisten westlichen Volkswirtschaften sei die chinesische Industrie nie vollständig zum Stillstand gekommen, so dass der anschließende Aufschwung schon rechnerisch sehr viel gedämpfter ausgefallen sei. Bedeutender sei jedoch, dass der wichtige Immobiliensektor einen schmerzhaften Abschwung erlebt habe. Das habe sich negativ auf die Wirtschaftstätigkeit und auf die Stimmung der Verbraucher ausgewirkt.