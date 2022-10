Aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt sei die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer stark. Die Gehaltsforderungen würden auf drei Faktoren beruhen. Der Ausgangspunkt für die laufenden Verhandlungen werde durch den vorherigen Vertrag und die vorangegangene Lohnzuwachsrate bestimmt. Zweitens sei die Entwicklung der Gesamtinflation in der jüngsten Vergangenheit vom Kandidaten extrapoliert worden. Drittens würden die kurzfristigen Inflationserwartungen (d. h. 1 Jahr) die Lohnerwartungen beeinflussen. Nicht zwangsläufig die langfristigen Inflationserwartungen. Die Kombination der oben genannten Faktoren erkläre die anhaltende Lohninflation, die in allen Volkswirtschaften mit einem Niveau von 5% und mehr im Jahresvergleich zu beobachten sei.



Die Lohninflationsspirale der zweiten Runde gewinne an Zugkraft. Nur eine harte wirtschaftliche Rezession könne eine Umkehr herbeiführen. Eine plötzliche, unerwartete Verlangsamung der Beschäftigung und ein anschließender Anstieg der Arbeitslosigkeit könnten solche Ergebnisse bewirken. Die Zahlen zu den Gehaltsabrechnungen außerhalb des US-Landwirtschaftssektors am 7. Oktober, Anfang November, Dezember und Anfang 2023 würden darüber entscheiden, wie hoch die Leitzinsen der FED am Ende sein würden und wie lange die US-Notenbank den Status quo beibehalten werde. Fiskalische Verschwendung sei ein Rezept für Verwerfungen und Panik, wie man in der vergangenen Woche im Vereinigten Königreich gesehen habe. Die britischen institutionellen Anleger würden ihre Wunden lecken. Die Experten würden diese erratische Politik als einmalig bewerten, als ein echtes Experiment, das andere Regierungen davon abhalten sollte, ähnliche Entscheidungen zu treffen, die die Inflation anheizen und die Stagflation zementieren würden.



Ein erfolgreicher Übergang zu einem digital gestützten Geschäftsmodell sei ein wesentlicher Bestandteil, um eine zweckorientierte, nachhaltige und integrative öffentliche Organisation oder ein privates Unternehmen zu werden. Ein wachsender Anteil der neuen Wertschöpfung in der Wirtschaft werde auf plattformbasierten Geschäftsmodellen im Finanz- und Nichtfinanzsektor beruhen. Die digitale Transformation werde zu einem Unterscheidungsmerkmal, denn Unternehmen, die innovativ seien, mit dem Wandel Schritt halten und eine hohe Widerstandsfähigkeit aufweisen würden, würden sich durchsetzen. Solche Unternehmen könnten auch die erforderlichen Talente anziehen, flexible Arbeitsbedingungen bieten und die erforderliche Größe erreichen, die die Gewinnmargen schütze.



Das Markt-Beta-Exposure als Haupttreiber der Anlageperformance werde durch die Wertpapierauswahl ersetzt. Die Identifizierung und Auswahl von Unternehmen, sowohl im Aktien- als auch im Anleihebereich, werde den Anlageerfolg bestimmen. Die Länderauswahl und der Aufbau eines gut diversifizierten, nachhaltigen Staatsanleihenportfolios würden zu einem attraktiven Wertangebot.



Dieses Triptychon von Veränderungen sei im Jahr 2022 aufeinandergeprallt. Ergebnis: Die Performance des S&P 500 sei bis Ende September in fast 100 Jahren nur in drei Fällen schlechter gewesen. Der Small- und Mid-Cap-Index Russel 2000 sei mit -25,7% im Jahresvergleich auf dem besten Weg, 2008 zum schlechtesten Jahr seit der Einführung des Index in den späten 70er Jahren zu machen. Bei den festverzinslichen Wertpapieren liege der Global Aggregate USD 56 Billionen Bond-Index bei -19,89% in USD. Unbemerkt. Der Neustart, der den Marktteilnehmern beschert werde, sei historisch.



Der Silberstreif am Horizont, der den aktuellen Schmerz nicht lindere, sei, dass sich die längerfristig erwarteten Anleiherenditen normalisiert hätten. Der Zinssatz für zehnjährige US-Staatsanleihen habe in den letzten 30 Jahren im Durchschnitt bei 3,92% gelegen. Wenn man den Rückblick um zehn Jahre verlängere, komme man auf ein durchschnittliches Niveau von 5,22%. Ein solches Ergebnis würde politische Fehler nach britischem Vorbild erfordern. Jay Powell und Janet Yellen würden ihre Wirtschaftsgeschichte viel zu gut kennen, um solchen Fehlern zu erliegen. (05.10.2022/ac/a/m)



Brüssel (www.aktiencheck.de) - 2022 hat die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte in eine neue Konstellation katapultiert, so Peter De Coensel, CEO bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Eine Konstellation, die durch ein Maß an Komplexität gekennzeichnet sei, wie es in der Nachkriegszeit nur selten zu beobachten gewesen sei. Die Komplexität äußere sich in einer Schwächung des geopolitischen Kräfteverhältnisses, in einer sich verändernden Dynamik zwischen Kapital und Arbeit und in einer digitalen Beschleunigung, die sich auf öffentliche und private Geschäftsmodelle auswirke. Die Experten würden kurz den Schleier lüften, um ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu kommentieren. Der Ausdruck und die Sichtbarkeit dieses Triptychons erkläre die aggressive Korrektur in allen Anlageklassen ohne die Unterstützung der Zentralbanken im Jahr 2022. Die anhaltend hohe implizite und realisierte Volatilität sei ein Nebeneffekt.In den letzten fünf Jahren hätten sich die Handelsspannungen zwischen den USA und China verschärft und würden nun auf einem höheren Niveau als zuvor anhalten. Die chinesische Initiative "Belt and Road", eine globale Infrastrukturinitiative, sei durch unklar definierte G7-Initiativen konterkariert worden, die hauptsächlich von den USA vorangetrieben worden seien. Beide Initiativen, die der Globalisierung einen neuen Impuls geben sollten, würden jedoch zusehends erlahmen. Angesichts der drohenden Rezession in den USA und des zunehmenden Kontrollverlusts über die sich in China entwickelnde Immobilienkrise werde ein deutlicher wirtschaftspolitischer Reflex nach innen sichtbar. Protektionistisches Verhalten weite sich von der Basis her aus. Billige Arbeitskräfte und billige Waren, die aus dieser sich einst gegenseitig verstärkenden Partnerschaft im Geiste resultiert hätten, würden bröckeln.Ein ähnliches Bild ergebe sich in der EU durch den Brexit und den vollständigen Bruch mit Russland als Energielieferant der Wahl. Billige Energie sei mittelfristig nicht mehr zu haben. Die Auswirkungen seien für die Finanzmärkte langwierig, würden aber eine anhaltend höhere Risikoprämie an den Aktien- und Anleihemärkten erfordern. Im Laufe des Jahres 2022 habe man einen Teil dieser Realität herausgearbeitet. Das Fortbestehen einer erneuten Dynamik des "Kalten Krieges" passe nicht zu den von internationalen Gremien wie der UNO, dem IWF oder der Weltbank geforderten integrativen Wachstumszielen. Es sei damit zu rechnen, dass die Angebotsverknappung nachlasse, aber auch wieder auftrete, wenn bestimmte politische Machtverhältnisse erneut gestört würden.