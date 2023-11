Börsenplätze TripAdvisor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TripAdvisor-Aktie:

16,64 EUR +10,64% (07.11.2023, 18:59)



NASDAQ-Aktienkurs TripAdvisor-Aktie:

17,91 USD +11,17% (07.11.2023, 19:44)



ISIN TripAdvisor-Aktie:

US8969452015



WKN TripAdvisor-Aktie:

A1JRLK



Ticker-Symbol TripAdvisor-Aktie:

T6A



NASDAQ-Symbol TripAdvisor-Aktie:

TRIP



Kurzprofil TripAdvisor Inc.:



TripAdvisor (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) gehört zu den führenden Online-Reiseplanern. Das US-Unternehmen betreibt die Internetseite tripadvisor.com und bietet Recherchemöglichkeiten mit Rezensionen und Meinungen der Nutzer und Kunden, die bestimmte Ausflugsziele und Unterkünfte betreffen. TripAdvisor generiert sein Einkommen durch klick- und anzeigenbasierte Werbung, Abonnement-Modelle für die Präsentation von Angeboten auf den Unternehmenswebseiten und Buchungsgebühren. (07.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TripAdvisor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Reiseplaners TripAdvisor Inc. (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A, NASDAQ-Symbol: TRIP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere von TripAdvisor würden am Dienstag zu den Top-Performern am US-Aktienmarkt gehören. Das Online-Reisebüro habe besser als erwartete Zahlen geliefert und besonders in einem Segment positiv überrascht. Die Luft für die Aktie werde aber nun dünn, wenn man eine Kennzahl anlege.Das Internet-Reiseportal TripAdvisor lasse Anleger jubeln. Heute seien die Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht worden und diese würden den Börsianern gefallen. Der Unternehmensumsatz sei von Juni bis September um 16 Prozent auf 533 Millionen Dollar gewachsen. Im Schnitt hätten Analysten nur mit 505 Millionen Dollar gerechnet.Das bereinigte EBITDA habe mit einem Plus von zehn Prozent auf 127 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls über den Erwartungen (112 Millionen Dollar) gelegen. Unter dem Strich seien im abgelaufenen Quartal 27 Millionen Dollar oder 0,19 Dollar je Aktie hängengeblieben. Die Vergleichswerte des Vorjahres hätten bei 25 Millionen Dollar beziehungsweise 0,17 Dollar je Aktie gelegen.In einer ersten Reaktion hätten sich verschiedene Analysten gemeldet. Einige hätten das starke Momentum des Segments Viator hervorgehoben. Im Mittel würden die Experten auf Sicht von zwölf Monaten nun so gut wie kein Potenzial mehr erwarten, denn das Kursziel belaufe sich auf 18,30 Dollar und sei nach dem heutigen Kurssprung fast erreicht.Der heutige Kurssprung reihe sich ein in die vergangenen Tage, als es mit der TripAdvisor-Aktie bereits deutlich nach oben gegangen sei. Die Notierung habe nun an der 200-Tage-Linie bei 17,66 Dollar übersprungen unter deutlich überdurchschnittlichem Volumen. Schließe die Aktie auf diesem Niveau, wäre das ein starkes Signal. (Analyse vom 07.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link